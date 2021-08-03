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美中台關係／「未來十年」是分水嶺　仇長根：嚴峻轉機取決台灣

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲大陸學者認為，「未來十年很關鍵」是中美、台海變化的分水嶺。（圖／路透社）

記者任以芳／南寧── 北京報導

「未來十年會是台海關係重要分水嶺？」長期研究兩岸的大陸知名學者仇長根十分認同這樣觀點。他接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時也表示，2035年正好是大陸「十四五規劃」收官之年，在這之前，中美綜合實力指標將會出現差距；兩岸經濟實力也會明顯拉開，時和勢將對台灣越來越不利，儘管情勢嚴峻複雜，能否有轉機？得看台灣本身態度來決定。

日前，2021年兩岸關系研討會在廣西南寧舉行，談到未來兩岸局勢，前中國社科院台灣研究所所長、現任華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷認為，「兩岸關係局勢，未來10年是一個重要的分水嶺。」

周志懷指出，未來十年兩岸綜合實力對比，差距會越來越大，大陸將全面超越台灣。解決台灣問題的限制；中美經濟總量也會出現持平，我們可能會成為世界第一大經濟體。「但美日等外部勢力，未來十年也將持續增加大陸統一的成本。」

▲▼ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「大陸對台政策越來越明確，統一是最終結果，也從未變過。」

另外，針對美中台未來變化，他也提出三點看法。首先，2035年是大陸「十四五規劃」年限，10到15年間最先出現的變化就是中美實力拉近。第二，大陸綜合收益增長是台灣25倍，發展目標經濟十分明確，台灣還在吃老本，照這樣發展，雙方差距只會越來越大。

仇長根再指出，第三，未來十年內如果民進黨方面持續「反中」思路，採取「反滲透法」、「國安五法」等方式讓兩岸長期對立、對抗，會不會發生擦槍走火也很難說。「時和勢」只會對台灣越來越不利，但嚴峻複雜的「轉機」還是要看台灣的態度。

▲▼廈門大學台研院副院長張文生 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門大學台研院副院長張文生 。（圖／記者任以芳攝）

廈門大學台研院副院長張文生接受訪問，以長遠來看台海變化。他也認為，未來10到15年中美實力出現轉折，當大陸人均GDP超過台灣，兩岸民眾心理感受會出現變化。「隨著中美、中日的實力變化，大陸的國際環境也會更好，有助於和平解決台灣問題。」

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