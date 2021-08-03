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美中台關係／三方處於最壞時局！　李振廣：蔡英文如熱鍋螞蟻

▲▼2021,兩會,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸外交部長王毅明確向美國警告，「不要碰台灣問題」。（圖／路透社）

記者任以芳／南寧──北京

中美剛結束在天津的會談，大陸外交部長王毅也明確表態，「台灣問題美國碰不得。」但實際上，蔡英文政府上任後，台美之間確實出現史上最好變化，與日本關係也進一步加深。大陸知名兩岸學者李振廣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「蔡英文如同熱鍋上螞蟻，希望通過世界關注減輕壓力。」美國對台的「棋子」政策，最終不會衝破大陸底線。

▲▼蔡英文總統感謝G7力挺台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文總統感謝G7力挺台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

蔡英文政府上任後，積極拓展國際外交，與美國、日本都有進一步深化交流。上個月29日首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，三方共識聯合「團結抗中」。談及台灣政府一連串「反中」政策，李振廣分析，「蔡英文明顯感受大陸推進統一的力度愈來越大，蔡英文的壓力非常大，實際上就是到處找自己的救命稻草。」

「台灣拉攏美國、日本戰略合作」，李振廣用「熱鍋上的螞蟻」形容蔡英文著急的心情，尋求美國、國際間爭取更多支持，來減輕自己的壓力，把壓力轉嫁到大陸身上，不要再推進統一進程。事實上，大陸一直按照自己步調走，從未變過，美國方面是最清楚不過。

▲▼北京聯合大學台灣研究院副院長 李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院副院長 李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

中美博弈大局之下，「台灣問題」確實是美國很重要的王牌。李振廣認為，美國一直採取兩手政策，比如，王毅多次表態台灣問題不能干涉，美國還是想辦法介入，利用台灣這個籌碼來牽動大陸神經；另一方面，美國也很清楚大陸底線，當出現國家最大利益化，台灣從「棋子變棄子」。

談及現今兩岸危機，美國的介入是最大因素。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《ETtoday新聞雲》記者受訪也指出，回顧1995年台海危機就是美國破壞一中原則，邀請李登輝訪美，引發大陸導彈試射警告。如今，美國新遏制策略運用《與台灣關係法》、《對台六項保證》，將「以台制華」戰略與「印太戰略」捆綁。

即使美國不斷戳大陸軟肋，仇長根提醒，「美國至今依然明確指出一中原則，民進黨方面一直誤判形勢。」美國打台灣牌不是保自己，而是利用台灣，中美博弈一但觸及國家利益，美國極可能放棄台灣。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美中台三邊關係，美國是牽動台灣走向的好、壞關鍵。（圖／CFP）

淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，現在中美關係和兩岸關係，都處在最壞的狀態，美國角色就不容忽視。現在兩岸互不往來，美國在這個不對稱的三邊關係中，甚至扮演了「球員兼裁判」的角色。

趙春山強調，美國因素影響兩岸關係；兩岸關係也決定美國因素能起多大的作用。「兩岸關係好，美國的影響力就小；兩岸關係不好，美國的影響力就大。」

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