美中台關係／兩岸經貿怎脫鉤　劉國深：台灣政局「茶壺裡風暴」

▲兩岸關係陷入僵局，大陸依然持續位列台灣最大出口市場。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

兩岸局勢陷入低迷，經貿往來持續加深。財政部公布最新數據顯示，台灣6月對大陸（含香港）出口161.5億美元，創歷史新高，佔台灣總出口的44%。大陸知名學者劉國深接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，即使兩岸關係產生變化，經貿還是持續進行「難以脫鉤」。因為，大陸考量的是兩岸長遠利益，根本無法脫勾，雙方經濟差距只會加大也將影響台灣政局未來變化，可用「茶壺裡風暴」來形容。

兩岸關係差，大陸依然持續位列台灣最大出口市場。根據大陸海關總署數據顯示，受電子零部件出貨暢旺影響，台灣6月對大陸（含香港）出口161.5億美元 。台灣上半年對大陸的貿易順差累計高達780億美元，比去年同期增加近200億美元。

▲廈門大學台灣研究院教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深 。（圖／記者任以芳攝）

首先來看中美大格局下的台灣問題，劉國深分析，台灣方面一直處於被動狀態，就算美國介入，以整個國際格局來看，台灣形成的外交風波只是一個小氣候。「大陸對台大政方針始終明確，不會因為台灣政局的變化而變化。」

劉國深提出自己重要的觀點，2016年台灣政黨輪替後，兩岸關係看似越來越差，經貿來往逐年成長。大陸也從未「主動」關閉兩岸互動，抱持開放態度歡迎各界交流，因為大陸考量的是兩岸長遠利益。旺盛的兩岸經貿交流「難以脫鉤」，雙邊經濟差距只會越來越大，是否影響台灣政局變化？劉國深則用「茶壺裡風暴」來形容。

▲中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國。（圖／龐建國提供）

台灣也曾喊出「脫鉤」大陸，尋找新經貿出口。前海基副秘書長、文化大學教授龐建國日前參加在廣西南寧舉行的2021年兩岸關係研討會，以視訊演講方式指出，「實際上，5年下來，兩岸之間的經貿往來，並沒有因為蔡英文的『新南向政策』而受到任何壓抑，依然是年年顯著成長。至於台灣和東盟國家之間的貿易往來則成長有限，中間還出現衰退的現象，基本上只是原地踏步而已。」

▲台灣不少電子零部件以重慶果園港為進、出口基地（圖／記者任以芳攝）

龐建國提供數據顯示，依據台灣海關部門的統計，今年上半年台灣出口前5大市場及其在整體出口所占的比重，依序是中國大陸和香港（42.8%）、東盟10國（16.2%）、美國（14.2%）、歐洲（8.4%）、以及日本（6.5%）。出口成長率依序是東盟國家（34.8%）、中國大陸和香港（32.6%）、歐洲（29.1%）、美國（28.3%）、以及日本（15.3%）。「無論是美國的圍堵或者是新冠肺炎疫情都無法阻撓兩岸經貿往來。」

他強調，這5年來，台灣從兩岸貿易享受到的順差，對於台灣每年GDP的貢獻率都在18%以上。對於經濟成長率經常在2%或3%上下掙扎的台灣來說，「少了兩岸貿易的活水，不曉得會淪落到什麼樣的局面。」