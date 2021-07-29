劍指美國「打台灣牌當棋子」　劉結一：台獨是絕路、隨時變棄子

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南寧報導

相隔6年，大陸2021年兩岸關系研討會今（29日）在廣西南寧開幕，這也是中共百年黨慶後首次舉行的大型兩岸學術交流活動，邀請台海百名知名專家學者，研討會聚焦「兩岸關係道路與選擇」為主題。對此，大陸國台辦劉結一致辭時，猛烈批評台獨分裂勢力，只是把台灣民眾推入險境，將會帶來災難。他強調，台獨是絕路，外部勢力打台灣牌只是當棋子，「棋子隨時可以變為棄子。」

大陸方面有現場出席嘉賓有中共中央臺辦、國務院台辦主任劉結一，中共廣西壯族自治區黨委副書記、廣西壯族自治區主席藍天立、中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川。台灣方面有中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等專家學者在開幕會上致。

本次活動由大陸海峽兩岸關係研究中心主辦，邀請台海百名知名專家學者，研討會將主要以「兩岸關係道路與選擇」主題，大方向討論「兩岸關係危機與轉機」、「融合發展機遇與挑戰」兩個議題，邀請兩岸百位專家、學者，深入探討兩岸關系下一步該怎麽走。

▲中共中央台辦、國務院台辦副主任劉結一強調，台獨是絕路。（圖／記者任以芳）

談到兩岸關係發展，劉結一依然明確指出，「台獨是絕路！」並且指出四點聲明。第一，「‌‌認清歷史發展大勢，積極推動民族復興與祖國統一進程。」‌台灣問題因民族弱亂而產生，‌‌必將隨著民族復興而終結，‌‌無論台海形勢如何風雲變幻，‌‌解決台灣問題的時和勢‌‌始終在主張國家統一的力量這一邊；‌‌主導權、‌‌主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。‌‌

第二，「認清台獨本質與危害，堅決粉碎台獨分裂圖謀。」統一是福，台獨是禍，民進黨當局圖謀台獨分裂，拒不承認一個中國原則和九二共識，極力挾洋自重，泛動反中民粹、打壓統派力量，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向險境。

他們為了政治私利，企圖把台灣民眾裹挾到台獨邪路，‌‌損害廣大台灣同胞的利益福祉，‌‌只會給島內‌‌帶來深重的災難，‌‌台獨是絕路，‌‌台獨勢力‌‌與中華民族為敵，‌‌對抗中華民族偉大復興的歷史大勢，‌‌完全是徒勞的，‌‌必將遭到歷史審判‌‌和人民懲罰，‌‌

我們願意為和平統一創造廣闊空間，‌‌但絕不為任何形式的‌‌台獨分裂活動‌‌留下任何空間。「台獨分裂勢力膽敢鋌而走險，‌‌必將遭到迎頭痛擊。‌‌他的挑釁‌‌越是猖狂，就越會加速其覆滅。」

▲ 2021兩岸關係研討會邀請台海百位專家線上、線下參與。（圖／記者任以芳攝）

第三，「認清外部勢力干涉的環節，捍衛國家主權和領土完整。」幻想侵犯中國主權安全發展利益更不會有好下場。外部勢力打台灣牌，他們絕不會做賠本買賣，「棋子隨時可以變為棄子。」台獨勢力與外部勢力相互勾連，妄圖依靠他們撐腰，出賣民族利益圖謀分裂祖國，同樣不會有好下場。

第四，劉結一表示，「認清廣闊機遇和前景，攜手推進兩岸關係和平發展、融合發展」。紮實推進兩岸同胞交流合作，持續探索兩岸融合發展新路，率先與台灣同胞分享大陸發展機遇。不斷完善，保障台胞福祉和逐步享受同等待遇的政策措施，越來越多的台灣同胞通過兩岸交流融合發展，獲得實實在在的好處，深刻認識到「兩岸關係好，台灣才會好。」