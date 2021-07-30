駐港最後一人返台　陸委會：備妥「最壞情況」因應方案

▲倪伯嘉在香港機場搭乘長榮班機返台。（圖／陸委會提供）

記者陳政錄／台北報導

因拒簽「一中承諾書」，我陸委會派駐香港辦事處最後一名台灣官員倪伯嘉，30日下午從香港返台，未來將暫時由50名香港當地雇員維持運作。陸委會晚間聲明強調，駐港辦事處服務不會有所折扣，各項業務暫未受到影響，至於「對駐處可能面臨的最壞情況，政府亦備妥因應方案。」

陸委會表示，我方再度重申，駐港辦事處始終以為民服務不中斷為目標，確保台港民眾權益，決不會因倪組長今日返台而有所折扣。目前駐處各項業務運作如常，暫未受到影響。但對駐處可能面臨的最壞情況，政府亦備妥因應方案。

▲陸委會主委邱太三在上月召開的記者會，出示港府要求的「一中承諾書」，並強調我方會盡力維持駐港辦運作，服務港台民眾。（圖／翻攝陸委會線上記者會）

陸委會指出，台港經貿人員往來一向密切，我香港辦事處在台港關係的正向發展中扮演重要的角色，台港民眾均不樂見港處因不必要的政治考量而減損功能，甚至無法運作。

陸委會呼籲「相關方面」，停止無理的打壓，並以台港民眾福祉為念，共同維繫台港長遠良性互動。

今年6月，我駐香港辦事處（台北經濟文化辦事處）7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」，無法獲得工作簽證展延，於6月被迫返台，導致除了當地香港雇員外，僅剩一名台灣派駐官員倪伯嘉堅持崗位。

不過，受工作簽證到期影響，倪伯嘉已於30日下午搭機返台。據了解，我駐港辦事處目前只剩下約50名香港當地僱員，但大部分業務仍將持續辦理，只是在遇到涉及公權力的業務時，必須由在台的政府機關人員遠端處理。

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▼我駐香港辦事處2011年揭牌時，時任陸委會主委的賴幸媛赴香港出席儀式。（圖／陸委會）