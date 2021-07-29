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台美互動頻率增加　陸國防部：切香腸只會切到自己的手

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

針對美國會推動涉台立法，美軍運輸機降落台灣等議題，大陸國防部發言人吳謙今（29）日在例行記者會上表示，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止挑釁行徑，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，否則由此引發的一切嚴重後果由美方承擔，「玩火者必自焚，在台灣問題上切香腸，只會切到自己的手。」

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲解放軍近日不斷釋出奪島演練海訓畫面。（圖／翻攝政知見官方微信號）

吳謙指出，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「美方言行違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政、嚴重損害中國領土主權和安全利益、嚴重威脅台海地區和平穩定，我們對此堅決反對。」

對於美國國會近期通過「涉台法案」，呼籲政府維持足以恫嚇中國單方面改變台海現狀的能力等，以及美國國務院官員呼籲理念相近的盟友支持台灣，甚至是美軍機短暫停留松山機場等議題，吳謙強調，「玩火者必自焚，在台灣問題上切香腸，只會切到自己的手。」

吳謙表示，「我們警告民進黨當局不要誤判形勢、挾洋自重、引狼入室，倚美謀獨只會把台灣帶向死路，只會禍害台灣民眾，也害了民進黨自己。」

吳謙還指，中國人民解放軍始終保持高度戒備狀態，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀。

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