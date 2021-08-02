5.5萬人等嘸？北市第4輪疫苗只夠打到明天　蔡炳坤要中央回答2問題

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

近期包括台北市、新北市在內，各地方縣市政府紛紛喊出疫苗不夠問題。台北市政府日前提及，北市將第4輪疫苗接種分為兩階段，第一階段為7月30日至8月3日，先前緊急調用疫苗，加上中央配發的2.5萬劑之後，才勉強達到6萬劑替第一階段民眾接種；眼看第二階段8月4日至8月6日即將開始施打，台北市副市長蔡炳坤2日表示，將於3日向中央開會提出，確認中央配發的疫苗數量是否足夠。

面對北市疫苗只夠打到8月3日，蔡炳坤8月2日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，3日將與中央開全國會議討論，他們會向中央確認4日配送的疫苗數量，確保疫苗一定能按時間配發，此外還有65歲以上長者第二劑疫苗部分，這塊也得與中央進行討論，都會在4日會議中正式提出。

中央於7月27日開放「新冠疫苗施打意願登記與預約系統」第4輪，並於7月30日至8月6日開打。不過有許多縣市政府直言疫苗不夠，台北市長柯文哲日前表示，中央發送簡訊通知，北市17萬2226人可預約第4輪接種，並於開放預約首日就有13萬5533人預約成功，然而中央事後又說，第4輪疫苗無法足夠提供，所以北市緊急調度疫苗，力求保障民眾權益。

台北市副市長蔡炳坤當時提及，「有多少疫苗、才提供多少人來預約」，這應該是最基本原則，得知第4輪疫苗無法足夠提供時，北市於7月27日傍晚暫時關閉預約，隨即與中央開會討論因應方式，將北市第4論疫苗接種分為2區段，第一段為7月30日至8月3日，第二段則為8月4日至8月6日，並於7月28日上午重新開放預約。

蔡炳坤指出，第一階段有8萬8983人完成預約，北市府與各大醫院調用疫苗，約勉強可達6萬劑，加上中央允諾將在7月28日配發給北市2.5萬劑後，盡力讓第一段的人員能全數完成接種。

至於第二段的部分，預期預約數近8.3萬人，而中央允諾8月4日配送疫苗給北市，不過劑量未明，另根據台北市政府2日統計，第二階段預約數為5.5萬人。