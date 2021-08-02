24歲工程師確診前13天足跡曝　緊急匡列46人檢驗結果出爐

▲降級後到火鍋店、夜市內用，台中24歲工程師腹瀉發燒確診，採檢46人結果曝。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名24歲工程師、案15785確診前曾接種過AZ疫苗，因為發燒、腹瀉身體不適前往醫院掛急診，到院採檢後確診陽性。由於當時已經宣布降級，工程師曾到后里火鍋店以及台中南區夜市內用，市府也緊急匡列工程師的同事及接觸者，共計46人，今天最新結果出爐，其中44人陰性、另有兩位等待結果中。

衛生局今天表示，案15785接觸者居家隔離14人，最新採檢結果14人皆為陰性；自我健康管理對象32人，30人陰性、2人檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案15785為后里一名工程師，7月13日全台微解封，確診工程師就在微解封第一個周日到麗寶Outlet Mall購物，之後幾天也到過全聯后里店、金田水果行、惹鍋后里店外帶餐點、喫茶小舖外帶、成功生活廣場購物等。

等到政府宣布降級開放內用後，該名工程師也在7月28日到惹鍋后里店內用，逛全家后里文明店、楓康超市以及搭台鐵到大慶夜市吃飯。

根據衛生局疫調，該名工程師在29日出現發燒、腹瀉、全身無力，30日搭乘台鐵3207、3238車次往返后里與大慶，並至大慶夜市用餐，當日至醫院看診就醫，經採檢確診，目前住院隔離治療。

【更多新聞】

►發燒腹瀉隔天到夜市內用 24歲工程師吃完飯掛急診採檢確診



