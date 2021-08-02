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「桃園+5」全是家庭感染！單日確診超越雙北　1張圖看全台分布

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（2）日公布新增12例本土COVID-19確定病例，無人死亡。其中，有9例已知感染源，3例關聯不明，而桃園今新增5例，是全台單日個案最多的縣市，超越雙北，這5例都是家庭接觸者。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例。；其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲▼0802本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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▲0802本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為10例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月29日至7月31日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布14,475位確診個案中，已有12,884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

▲▼0802全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

▲0802全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 14,322 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基
新北市 6,784 人
台北市 4,802 人
基隆市 313 人

桃竹苗
桃園市 773 人
新竹市 40 人
新竹縣 110 人
苗栗縣 549 人

中彰投
台中市 202 人
南投縣 37 人
彰化縣 268 人

雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 28 人
嘉義市 10 人
台南市 49 人

高屏
高雄市 91 人
屏東縣 48 人

宜花東
宜蘭縣 98 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人

澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人

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