林地違規蓋度假小屋　新北農業局：資材室改建會受罰

▲林業用地違規蓋度假小屋，新北農業局：地主最高罰30萬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局近來受理「林業資材室」案件過程中，發現有些私有林地主對於資材室存有誤解，或於設置後改做其他用途使用，故特別呼籲，民眾於申請前應先參閱「森林法」相關規定及「農業用地作農業設施容許使用辦法」，瞭解林業用地使用限制及林業設施之用途和規範，以免事後耗費更多成本進行改正或遭罰鍰。

農業局指出，依照農業用地作農業設施容許使用辦法規定，林業用地可以設置竹木育苗室、林業資材室、林業機具室等經營設施，以最多民眾申請的林業資材室而言，其用途為「存放肥料、種子、農具、器皿、林產品」等使用，且私有林主所有之土地每0.1公頃可興建20平方公尺大小，最大以200平方公尺為限。而依據行政院農業委員會規定，資材室是為了輔助該土地上之農業生產或經營所必須，故不可用經營A地號土地為由，而在B土地上蓋資材室。

▲資材室違規擴建並於周遭土地鋪設水泥。

另外，依據森林法規定「經編為林業用地之土地，不得供其他用途之使用」林業經營行為除造林外，修枝、除草、疏伐或是採集種實、竹筍等皆為森林經營的範圍；因應「林下經濟」政策，民眾亦可考慮經營椴木香菇及木耳、金線連、林下養蜂等行為。常有民眾詢問造林樹種，原則上林業用地以種植喬木為主，不可以經營果樹或是種植蔬菜，可上網搜尋參考「國有林事業區租地造林樹種表」內的樹種來規劃林地經營。

農業局指出，民眾申請林業資材室或其他林業設施時，可參考以上原則，配合現地狀況與特性進行規劃。核准設置後，就應該依所規劃的林業經營計畫使用，不可改建為住家、別墅或其他用途，或是在林地上大興土木鋪設道路、庭院造景等。若有疑問，可電洽農業局林務科專線：02-2965-4824。

農業局表示，良好的林地管理，除有減碳功效外，也有營造自然景觀、維護生物棲地功效；民眾若因營林需求申設林業設施，應依規定使用，若有違規，必會要求改正，甚有可能視違規樣態，依照水土保持法或區域計畫法等相關規定進行裁處，罰鍰新臺幣6至30萬元整。市府會依規嚴格執行，以維護生態環境，民眾切勿以身試法。

▲林業資材室完工後，農業局派員丈量確認符合申設規定。

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