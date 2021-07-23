▲基隆中元祭老大公廟「開龕門」，民俗科儀為主不開放民眾參加。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆中元祭向來是每年的盛事，至今已有167年歷史的「雞籠中元祭」活動，2021年中元祭將在8月8日老大公廟開龕門登場，但受限疫情嚴峻，目前市府傾向仍會舉辦中元祭，以民俗科儀為主，決定從嚴辦理，將採人流管制，並且要求保持社交距離，不開放民眾參加。

林右昌指出，針對2021基隆中元祭加強版防疫管理措施，以百年傳成為主，科儀照常，但減少參與人數並拉大間距為原則；各項科儀不開放民眾入場，放水燈不徒步遊行、不進行表演、不封街管制。

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林右昌表示，以「第二級警戒-加強管理」為管理措施制訂標準。落實實聯制、量體溫、噴酒精、妥善規劃民眾進出動線、並全程佩戴口罩、禁止飲食；各姓氏宗親會先行繕製名冊，並由文化局製發識別證，未持識別證禁止入場。

另外，不開放一般民眾入場，不開放媒體入場，由市府新聞科協助提供錄影及照片資料；各祭典科儀規範出席人數；迎斗燈以車隊繞行為主，無步行人員；依宗親會共識，各姓氏斗燈除主普宗親會外，不安奉於慶安宮；放水燈遊行改為放水燈繞境祈福，不邀請表演隊伍、人員不下車、不進行封街管制。

▲▼基隆中元祭加強版防疫管理措施。（圖／基隆市政府提供）

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