遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

▲板橋中英醫院打疫苗排隊人潮，新北衛生局強調接種資格一切符合規定。（圖／何博文辦公室提供）

記者徐政璿／新北報導

民進黨新北市議員何博文昨（28日）爆料，板橋中英醫院只要排隊即可施打疫苗，如同台北市好心肝診所翻版。新北市衛生局長陳潤秋回應，接種資格都符合規定，且中央同意協助無法上網者造冊施打。市長侯友宜也強調，依照規定絕對沒有後門。

中英醫療社團法人中英醫院長溫政諭今（30日）發給同仁一封信表示，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，換來的卻是嚴厲的指責，心中的委屈，一切只能往肚裡吞；協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象。

中英醫院長給同仁的一封信

各位中英的夥伴們

大家辛苦了

連續兩天，中英醫院遭遇突如其來的疫苗施打爭議，我知道大家深感錯愕與難過。被批評是「好心肝的翻版」，有部分護理同仁更是傷心地流下眼淚，因為你們每天穿著密不透風的防護裝備，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，不只眼睛很吃力，還不厭其煩地提供衛教資訊，還要安撫民眾不安的情緒。沒想到這麼努力的把關、付出，照顧民眾健康，換來的卻是嚴厲的指責，心中的委屈，一切只能往肚裡吞。

身為醫護工作者，我們每天都在跟病毒和時間賽跑，嚴格遵守防疫工作和疫苗施打政策。然而，面對這前所未有的疫苗施打工作，若有規定不清楚的地方，我們邊做邊學，邊學邊修正。大家勇於任事，積極照顧在地民眾健康的心意與專業值得肯定與鼓勵。外界的責難由我承擔，大家不必灰心。讓我們收拾起難過的情緒，醫院外還有許多民眾等待我們為他們接種疫苗，對抗難纏的病毒。

最後，我要跟同仁一同勉勵，讓我們繼續秉持醫療專業的良善初心。面對疫情，我們深知全體國民同胞都渴望獲得疫苗保護，協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象，撕裂彼此情感，身處第一線，我們竭盡職責與本分，保護民眾健康。

中英醫療社團法人中英醫院 院長 溫政諭 110/7/30