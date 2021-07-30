　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

▲▼板橋中英醫院打疫苗排隊人潮。（圖／何博文辦公室提供）

▲板橋中英醫院打疫苗排隊人潮，新北衛生局強調接種資格一切符合規定。（圖／何博文辦公室提供）

記者徐政璿／新北報導

民進黨新北市議員何博文昨（28日）爆料，板橋中英醫院只要排隊即可施打疫苗，如同台北市好心肝診所翻版。新北市衛生局長陳潤秋回應，接種資格都符合規定，且中央同意協助無法上網者造冊施打。市長侯友宜也強調，依照規定絕對沒有後門。

中英醫療社團法人中英醫院長溫政諭今（30日）發給同仁一封信表示，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，換來的卻是嚴厲的指責，心中的委屈，一切只能往肚裡吞；協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象。

中英醫院長給同仁的一封信

各位中英的夥伴們

大家辛苦了

連續兩天，中英醫院遭遇突如其來的疫苗施打爭議，我知道大家深感錯愕與難過。被批評是「好心肝的翻版」，有部分護理同仁更是傷心地流下眼淚，因為你們每天穿著密不透風的防護裝備，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，不只眼睛很吃力，還不厭其煩地提供衛教資訊，還要安撫民眾不安的情緒。沒想到這麼努力的把關、付出，照顧民眾健康，換來的卻是嚴厲的指責，心中的委屈，一切只能往肚裡吞。

身為醫護工作者，我們每天都在跟病毒和時間賽跑，嚴格遵守防疫工作和疫苗施打政策。然而，面對這前所未有的疫苗施打工作，若有規定不清楚的地方，我們邊做邊學，邊學邊修正。大家勇於任事，積極照顧在地民眾健康的心意與專業值得肯定與鼓勵。外界的責難由我承擔，大家不必灰心。讓我們收拾起難過的情緒，醫院外還有許多民眾等待我們為他們接種疫苗，對抗難纏的病毒。

最後，我要跟同仁一同勉勵，讓我們繼續秉持醫療專業的良善初心。面對疫情，我們深知全體國民同胞都渴望獲得疫苗保護，協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象，撕裂彼此情感，身處第一線，我們竭盡職責與本分，保護民眾健康。

中英醫療社團法人中英醫院 院長 溫政諭 110/7/30

ET快訊
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
嘉義11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」 　鄉民驚呆了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

高雄特殊交友圈爆極毒傳播者　陳其邁急喊：快找台北神秘X men

和勤產品組合優化帶動獲利躍進　加入鴻海MIH聯盟搶電動車商機

3歲開始演戲…童星消失螢光幕6年！　轉職運動員「出戰東京奧運」

福島氚廢水延後排放！原能會：海域檢測皆無輻射異常　9月啟動監測小組

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

LIVE／羽協替戴資穎8強賽加油　麟洋配家人教練到場應援

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

柯文哲查特權疫苗　55頁報告全公開

快訊／柯文哲宣布：北市國小暑假活動、課後班、學藝班8月9日開放

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

北市公布確診足跡　7月25、26日曾入住「路途行旅」旅館

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐

更多熱門

相關新聞

紅燈左轉被員警攔下　失業騎士一句話下場慘

紅燈左轉被員警攔下　失業騎士一句話下場慘

新北一名詹姓女子去年2月份晚間，因違規紅燈左轉，被員警攔下開單舉發，詹女一氣之下竟然多次對著員警大罵「遇到鬼」，事後被依妨害公務罪移送，更辯稱鬼可以有很多種意思，可以稱為機靈、聰明，不過不被法官採信，遭判拘役10日，得易科罰金。詹女不服再提上訴，高等法院審理後，駁回其上訴，全案定讞。

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

新北餐飲開放內用？　侯友宜：看本週六﹑日疫情狀況再宣布

新北餐飲開放內用？　侯友宜：看本週六﹑日疫情狀況再宣布

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

LIVE／新北+4「餐飲列優先開放」　侯友宜最新說明

LIVE／新北+4「餐飲列優先開放」　侯友宜最新說明

關鍵字：

好心肝板橋中英醫院新北

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面