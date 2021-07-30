紅燈左轉被員警攔下　失業騎士一句話慘吞罰單還判刑

▲詹姓女子去年2月紅燈左轉，被員警攔下，卻罵員警「遇到鬼」，慘被依妨礙公務移送。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台北報導

新北一名詹姓女子去年2月份晚間，因違規紅燈左轉，被員警攔下開單舉發，詹女一氣之下竟然多次對著員警大罵「遇到鬼」，事後被依妨害公務罪移送，更辯稱鬼可以有很多種意思，可以稱為機靈、聰明，不過不被法官採信，遭判拘役10日，得易科罰金。詹女不服再提上訴，高等法院審理後，駁回其上訴，全案定讞。

詹姓女子去年2月份晚間，行經板橋區中正路口，因騎車違規紅燈左轉，被員警攔下開單舉發。心生不滿的詹女，竟多次指著員警說「遇到鬼」，事後除面臨最高1800元的罰單外，還被依妨礙公務送辦。

一審，新北地院認為詹女罪證明確，判其拘役10日，得易科罰金，詹女不服再提上訴；二審時，詹女向法官辯稱，她絕無侮辱公務員或公然侮辱的犯意，她的原意是要強調「自己很倒楣」，她只是說她自己「看到鬼」，且「鬼」的意思也可以有很多種，更舉例魔鬼身材是指人身材性感，「鬼」也可以說是很機靈、聰明的意思。

法官審酌員警的密錄器回原當時情況，詹女指出自己失業一整天，只是轉個彎就被開單，心情不好，「只能說真衰啦，沒事遇到鬼」，被員警質疑「你說誰遇到鬼？」，詹女還回「你們是鬼阿，在我心裡，我覺得你們是鬼」，被員警制止後，更不斷碎念「遇到鬼」高達6次，還嗆員警「這不是遇到鬼，是遇到什麼，遇到神嗎？」，最後慘被依妨礙公務送辦。

新北地院勘驗後指出，詹女因不滿員警開單，表示自己很衰「遇到鬼」，並直接表明告訴人是鬼，而鬼字在言語客觀上屬負面評價，有輕蔑、嘲諷等意涵，且員警也多次向詹女表示其在執行公務，語氣平和，並無違法執勤或挑釁行為，而詹女的語氣充滿不滿，顯然沒有稱讚員警「機靈」、「聰明」之一，認為其辯詞為推託之詞，罪證明確，一審判決無誤，駁回其上訴，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了。