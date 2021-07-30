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侯友宜抗疫秘密登《外交家》　地方帶領台灣走進「後疫情時代」

▲▼英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）刊出新北防疫投書。（圖／The Diplomat網站）

▲英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）刊出新北防疫投書。（圖／The Diplomat網站）

記者徐政璿／新北報導

《外交家》29日刊登一篇「台灣市長如何協助帶領對抗COVID-19」為題的文章，內文為新北市政府秘書處長饒慶鈺談及新北市政府這2個月以來的防疫作為，包含廣篩、精準疫調、全面防堵等，靠著地方首長帶領台灣在後疫情時代中建構一個更好的新常態生活。

《外交家》（The Diplomat）是在線國際新聞雜誌，總部設於華府，是一個主要報導和評論亞太地區的政治、經濟、軍事、文化和社會等方面的專業雜誌。2010年和2011年，官網更蟬聯美國新聞網「RealClearWorld」推薦世界新聞網前5名，極受重視。

根據文章內容指出，侯友宜以整合行政資源的「平寧專案」、廣篩、精準疫調、全面防堵等一系列以民為本的防疫措施，有效的控制新北市疫情。讓國際看見地方首長帶領台灣與世界邁向更好的疫後新常態生活（a better new normal）。

任職警界多年的侯友宜，啟動由下而上，以市民優先，整合區政、衛政及警政資源的「平寧專案」；在公衛專家的協助下，在高度警戒的「重熱里」中採取「非醫療之公衛介入措施」（NPI），且不論戶籍為何，對所有民眾提供免費且快速的篩檢服務，社區快篩站至今累計已提供免費快篩達20萬人，檢測出許多無症狀確診病患，進一步隔離收治避免傳染。

同時，侯友宜不譁眾取寵不打口水戰的務實個人特質（no-nonsense persona），在新北抗疫的過程中至為關鍵；舉例而言，他早於2020年疫情爆發之初就在各樣場合中不斷提醒市民戴口罩防止飛沫傳染的重要性，甚至發布戴口罩的相關規定，比中央早了許多。

在與國際社會的互動上，去年美國辛辛那提市，新北市的姊妹市，因曾於疫情艱困之時，新北市政府秘書處結合各界力量與資源，捐贈了2千套個人防疫護具。俄亥俄州眾議員同時也是現任的跨黨派美國國會友台組織「台灣國會連線」共同主席Steve Chabot，致信侯友宜感謝新北市的雪中送炭，並表達願盡力協助台灣與新北市。Steve Chabot在美國捐助台灣250萬劑莫德納疫苗一事上也是重要推手，此外，他也多年支持台灣參加WHO。

饒慶鈺在這篇文章內容也表示，即使疫情已從1天3位數的確診案例，降到個位數，侯友宜仍秉持著，沒有一個人是贏家，都是輸家，我們要謙卑地面對，更應該反省跟檢討，如何把疫情控制得更好，努力、務實地做事。

饒慶鈺也強調，只要大家還沒摘下口罩，就需要一起面對這個新形態、穿越國境且千變萬化困擾全球的挑戰，新北市會持續市民優先的防疫政策，贏得市民的信任，靠著地方首長，並與並與全世界各國城市及伙伴齊心協力，在後疫情時代中建構一個更好的新常態生活。

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