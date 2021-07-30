23歲外送員沒錢繳房租搶超商！劫1.4萬還大喊：不夠　判刑出爐

▲蘇姓男子今年4月，因為繳不出房租，選擇鋌而走險，持水果刀搶劫超商得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名蘇姓男子今年4月凌晨，持水果刀進入全家超商，逼迫店員交出現金，得手1.6萬餘元，警方當晚就在蘇男的租屋處逮到人。士林地院審理後，認為蘇男無前科，且曾表示欲與對方和解，依攜帶凶器強盜罪，判其有期徒刑3年8月。

年僅23歲的蘇姓男子，平時以外送員為業，不過卻因為一時繳不出房租，在今年4月凌晨5點，趁著超商僅剩店員一人的時候，持水果刀進入全家便利商店，威脅店員交出現金，店員先是交出1.4萬餘元，蘇男卻和店員表示「不夠，還要多一點」，超商店員心生畏懼，只好再拿2300元放進蘇男的包包，讓他強搶1.6萬餘元得逞，事後店員也緊急報警。而案發後當晚，員警就在蘇男的住址逮到他。

庭審時，蘇男向法官表示，他因為一時繳不出房租，所以才選擇鋌而走險，事後也多次表示願意與店家和解。

士林地院審酌相關事證後認為，蘇男在犯案時，年僅23歲，雖然持刀搶劫，但過程中和超商店員並沒有肢體接觸，僅以威脅的方式，讓店員不能抗拒，其犯罪手法相對於一般未攜帶凶器，卻以傷害之強暴方式，使人不能抗拒之情形相對溫和，且無前科，顯見蘇男是因為涉世未深、識法不明，才會走錯路，不過其罪證明確，仍依攜帶凶器強盜罪，判其有期徒刑3年8月。

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