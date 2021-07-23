快訊／北北基不同調！基隆餐飲業「全面開放內用」　風景區解封

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央宣布全國將在7月27日起調降為二級警戒，基隆市長林右昌今（23日）下午防疫記者會表示，針對基隆崁仔頂魚市，維持2罩1套、量體溫、實聯制；市場、夜市部分，攤商採2罩1套、民眾實聯制，開放飲食內用（梅花座、隔版），取消身份證分流。另餐飲業部分，開放飲食內用，須配合採梅花座、設隔版之規定。

林右昌表示，漁港部分：八斗子東提防「開放垂釣」，依中央指示，全程戴口罩、保持社交距離、實聯制；娛樂漁船與遊艇：降載僅准載客80％，依中央指引可搭船出海釣魚、潛水。

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開放風景區及觀光據點：北觀處管理管部分，和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、汫水澳；基隆市管理部分，暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，持續與北觀處共同加強巡查，落實場域消毒、實聯制等防疫措施，並持續加強景點環境清潔及設施維護，及設施損壞修繕等工作。

林右昌說，合法旅宿部分：營業場所及公共場域，確保民眾維持社交距離，全程佩戴口罩，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；觀光運具部分：恢復台灣好行濱海奇基線營運，定時消毒車輛、駕駛員執行中佩戴口罩，並準備酒精供遊客消毒。

▲▼7月27日調降為二級警戒！基隆市因應調整之行政措施。（圖／基隆市政府提供，下同）

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