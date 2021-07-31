東奧台灣選手出征拚金牌　五星級飯店挺中華健兒出奇招

▲東奧台灣選手拚金牌，五星級飯店挺中華健兒出奇招。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東京奧運在疫情延燒後，終於在7月23日重新舉辦盛大的開幕式，今年中華隊共獲得68席的參賽資格，將看到羽球球后戴資穎、舉重郭婞淳、網球盧彥勳等眾多運動明星，開啟一連串的比賽，而就有飯店業者想出奇招，要來為中華健兒們加油打氣，讓飯店員工也化身運動選手力拚金牌服務。

福容大飯店福隆表示，為了幫中華健兒們加油，企劃團隊就拍出一系列KUSO照片，把飯店的每項服務變成運動競技項目，展現出像運動選手們的專注認真，如致敬田徑項目海灘救生員快步衝刺跨欄，或是使用消毒噴霧槍，就像是射擊項目一樣的精準射擊消毒等，一系列共10張加油照片。

除了為中華健兒加油外，也展現出飯店服務業專業的認真態度。福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，因疫情期間不能像往年一樣，邀請客人們一起在飯店內欣賞比賽轉播支持選手，但轉以趣味的方式也能讓用輕鬆歡樂的心情，也看到飯店同仁認真的表現，除了支持中華健兒外，也能支持福隆健兒的用心用力。

位於東北角的福容大飯店福隆，座落在新北市貢寮區的福隆海灘，全館共有超過228間客房，在疫情期間雖然不能開放餐廳跟戶外設施，但飯店的員工也一點都沒有閒著，除了整理跟修繕飯店設施之外，也積極推出宅配外賣商品「福隆海邊美食」；獨棟Villa獨戶別墅空間，不僅可以讓一家大小在房內安心休憩，附設的戶外水療池也可以一解夏天玩水的期待，搭配客房送餐服務，讓客人在這個疫情期間也能安心度假。更多資訊請上「福容大飯店福隆」官網查詢。

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