基隆1年半開出5張千萬發票！最多花196元　買飲料、水餃中大獎

▲基隆5度開出發票「千萬特別獎」，這位幸運兒在基隆全聯消費35元買冰拿鐵中大獎。（圖／翻攝自「全聯福利中心基隆遠源店」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

財政部25日公布110年5-6月基隆市暖暖區全聯福利中心源遠店，這位幸運兒花35元買咖啡中了1000萬元特別獎，這是基隆今年開出第2張1000萬元發票；在110年1-2月民眾在基隆市八方雲集水餃店花82元買15顆招牌水餃中千萬大獎；基隆於109年也開出3張中千萬元發票，分由全家消費94元、清心福全消費196元和星巴克消費100元，都是小額消費中千萬大獎。

財政部昨日開出110年5-6月統一發票各獎項得獎號碼，分別為特別獎（1000萬元）51118051，特獎（200萬元）37385202，頭獎（20萬元）分別為27461411、99831976、10229515。其中，基隆市全聯福利中心源遠店這位幸運兒，僅消費35元買OFF COFFEE冰拿鐵，就中了1000萬元。

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110年1-2月期統一發票1000萬元特別獎，中獎獎號為「80325690」，其中1組落在基隆市義二路19號的八方雲集水餃店，幸運兒僅花了82元買15顆招牌水餃。

回顧去年統一發票基隆開出1000萬元特別獎，109年1-2月期統一發票開出特別獎1000萬元，中獎號碼為「12620024」，落在基隆市安樂區麥金路的STARBUCKS星巴克，這位幸運得主在2月14日到麥金路的STARBUCKS星巴克消費了1杯中杯英式紅茶110元，折扣10元，共花100元。

109年7-8月期統一發票開出特別獎1000萬元，中獎獎號為「13362795」，落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，這位幸運得主在8月22日到麥金路的清心福全購買鮮奶茶4杯，總共花了196元。

過了2個月，109年9-10月期統一發票開出特別獎1000萬元，中獎號碼為「42024723」，其中，落在基隆市明德二路的全家便利商店開出，幸運得主在10月10日買了1瓶乳香世家鮮奶，只花了94元。

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