收簿手集團誘借款　押人辦存摺！南警救出5被害人

▲台南市警五局破獲8人收簿手暴力集團，救出被軟禁被害人，查扣本票等犯罪證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局7月29日接獲徐姓被害人妻子報案，指稱徐男遭人軟禁於北區1家飯店內，五分局警方獲報後立即調集優勢警力，火速前往救出徐男等5被害人，當場逮捕黃姓主嫌等收簿手暴力集團8人，查出黃嫌等人以徵職、貸款廣告騙被害人，暴力強押帶往各金融機構辦帳戶取得存簿、提款卡，交詐騙集團使用。

警方當場查扣每張面額50萬元共400萬本票8張、借款約定書2張、銀行密碼告知書1張、銀行客戶收執聯1張、手機16支、折疊刀2支、伸縮鐵棍1支等贓證物。

被害人表示於網路看到徵職、貸款廣告，於7月27日晚上遭誘騙至高雄市85大樓後，28日先被帶至高雄市中華路上金融機構申辦金融帳戶，將存簿、金融卡交給黃姓主嫌後即遭限制行動，黃姓主嫌8人及被害5人並隨即於當晚搭乘計程車，至台南市東區旅店，因被檢舉群聚，立即轉移陣地至永康區旅店。

集團29日一早又帶被害人繼續前往各金融機構申辦帳戶，中午時分又換至北區西門路上旅店，全天候監控被害人一舉一動，經查於28、29日2天共得手7本存簿、金融卡，全案詢問後依妨害自由、恐嚇、銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌報請台南地檢署偵辦，並將涉案8人建請羈押，以擴大偵辦清查幕後不法詐騙集團中。

市警五分局警方呼籲，詐騙集團常利用民眾急於找工作或債務整合貸款的心理，騙取交付存摺和提款卡，民眾務必提高警覺，切勿提供帳戶給任何人，避免成為詐欺共犯。

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