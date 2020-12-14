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北上做酒店月入10萬遭軟禁！19歲女困淡水12天…即刻救援過程曝光

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記者柯振中／綜合報導

彰化19歲的洪姓女子北上求職，意外遭到軟禁，被困在新北市淡水區整整12天，嚇得媽媽趕緊報案。所幸警方透過女子拍下的照片，詳細比對街景，找出軟禁的場所，順利將人救出。

洪女缺錢想找工作，透過網路朋友的介紹，北上到新北市求職，待了幾天後，發現根本沒辦法賺錢，想要返回彰化，沒想到因此遭到軟禁，被困在淡水新市五路的某個社區。

洪女的母親遲遲聯絡不上女兒，焦急地向警方報案，希望能夠協尋。洪女也拿了共犯的手機，向家人報平安。

由於與母親的訊息受到管控，洪女只能拍下附近照片傳給網友，藉由網友向外求援。所幸警方透過網友收到的照片，才能詳細比對街景。

▼女子遭到軟禁，警方靠街景照片破案。（圖／《東森新聞》）

▲▼女子遭到軟禁，警方靠街景照片破案。（圖／《東森新聞》）

警方透過照片查清洪女的所在社區，在附近設下埋伏，趁著3人要把洪女帶出門時，上前攔了下來，逮捕3名嫌犯帶回警局偵辦。

警方逮回23歲的褚男、23歲的林男與20歲的江女，初步調查，3人疑似想朝八大行業發展，透過網路尋找受害者，洪女在網路上認識江女，被告知「台北這比較好賺」，才北上求職，沒想到因此遭到軟禁。

警方也說，這次能夠破案，最關鍵的就是洪女向其他網友求救，還拍下好幾張照片傳出，拜託網友用這些照片向母親求助，照片能夠比對出街景，順利把人救回。

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▼淡水3名酒店經紀涉嫌軟禁來應徵的19歲女子，警方順利逮人。（圖／翻攝臉書）

▲▼女子遭到軟禁，警方靠街景照片破案。（圖／翻攝臉書）

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