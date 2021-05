杜拜公主被軟禁3年突現身！偕友「愜意喝咖啡」　隔天又爽看夜景

▲阿聯酋杜拜公主幾個月前拍影片表示自己被父親囚禁,如今卻在友人的社群帳號中現身。(圖/翻攝自IG/shinnybryn)

記者張寧倢/編譯

自2018年失蹤至今的阿聯酋杜拜公主拉蒂法(Sheikha Latifa)曾於2月透過英國BBC發布求救影片,其中她指責自己的父親、阿聯酋領導人穆罕穆德親王(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)將她軟禁在杜拜一座由別墅改造的「監獄」之中。然而,拉蒂法21日竟然在友人的IG貼文中現身。

▲拉蒂法和2名友人在杜拜一處購物中心喝咖啡。(圖/翻攝自IG/shinnybryn)

根據《每日星報》報導,粉絲數只有400人的IG用戶@shinnybryn於2天前發布了震驚國際的貼文,因為先前傳出被軟禁的杜拜公主拉蒂法竟然現身在照片之中,她和2名友人坐在杜拜的阿聯酋購物中心(Mall of Emirates,MoE)愜意喝著咖啡,拉蒂法的臉上更是帶著一抹微笑。貼文寫道,與朋友們在MoE度過美好夜晚,雖然發文者並未提及或標記拉蒂法,但坐在中間的女子長相和拉蒂法十分相似。

▲拉蒂法與友人一起用餐看夜景。(圖/翻攝自IG/shinnybryn)

報導稱,由於桌上放著口罩,故可以推測這張照片是在疫情爆發的18個月之內拍攝的,另外,照片拍攝到商場看板刊登了《鬼滅之刃劇場版:無限列車》的廣告,這部電影在今年5月13日才在阿聯酋上映,而23日@shinnybryn再度po出與拉蒂法的夜景合照,這次更直接在文中提到她稍早與拉蒂法一起用餐。對此,聯合國表示,目前正在等待「令人信服」的證據來證明拉蒂法公主還活著。

拉蒂法的一名友人向BBC證實,照片中的女子就是拉蒂法本人,而BBC也報導,阿拉伯王室的友人們表示他們認識照片中的其他2名女子,拉蒂法也認識她們。據報導,「釋放拉蒂法運動組織」的聯合創辦人海格(David Haigh)也證實,行動有一些重大、積極的潛在進展,但他現在還不能作出更多評論,將會在適當時機發表進一步聲明。

The British government said it wants to see proof that Sheikha Latifa, a daughter of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, is still alive after the BBC showed a video where she claims she's being held hostage in a barricaded villa https://t.co/h48wRKnK6H pic.twitter.com/FIMHumdPVw