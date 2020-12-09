遭母軟禁高雄12年終回彰化老家　23歲女吐3個字...公僕父鼻酸不捨　

▲彰化女童(左)失蹤12年，獲救後與謝父(右)合照，現已23歲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名失蹤謝姓女童，被林姓母親藏身軟禁在高雄鹽埕區租屋處長達12年，7日田中警分局會同高雄鹽埕區找到她時，發現她骨瘦如材，體重只有32公斤；當她第一眼看到父親，印象非常陌生，直到第二天才勾起一點點與父親的回憶。對此謝父自責說，沒有保護好女兒還讓她受苦了這麼久的時間，令他心酸不已。

12年前謝父與妻子林女離異，法院將1子1女的監護權都判給父親，當時女童年僅11歲，就讀小學5年級，同年2月間林女利用探視的機會，偷偷將女童帶走，並斷絕所有的聯繫，藏身軟禁在高雄一處公寓內，生病不讓她去看醫生，只有就近到藥局買藥，更不讓她去念書，被警方找到時只有30幾公斤。林母向警方供稱，因為害怕女兒會遭繼父凌虐，擔心女兒會淪為她年輕時的翻版，為保護女兒才帶她離開。

這名女童的父親為1名退休的公僕，12年來用盡所有力氣找尋女兒，前幾年乾脆辦理退休，專心找愛女，但還是石沉大海，人也因此日漸消瘦，7日看到女兒的身影時，眼眶泛紅、說不出話來，但女兒看到父親的第一眼卻相當陌生，甚至不敢靠近。

直到第二天，女兒才對父親說「有印象」，謝聽到這句話既鼻酸又不捨，女童哥哥對妹妹能平安歸來興奮又高興，「10幾年的隱痛終於得到圓滿結局」，一家人從此團聚，更感謝警方的協助。