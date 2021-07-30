支持職災勞工復工　台南市勞工局補助工作強化交通費

▲勞工局長王鑫基表示，參加轄內辦理工作強化中心之工作強化訓練，於申請期間未領取政府補助之相關交通費者，按實際參加次數核給每人每次交通費補助新台幣100元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為鼓勵並協助設籍台南市之職災勞工重返職場，促成黃偉哲市長推動「希望家園」，透過功能性運動、真實或模擬性的工作活動、職務再設計等工作強化方式，藉以改善職災勞工的生理、心理及社會功能，訂定「職業災害勞工參加工作強化訓練交通補助實施計畫」。

申請資格為設籍於台南市之職災勞工，參加台南市轄內辦理工作強化中心之工作強化訓練，於申請期間未領取政府補助之相關交通費者，按實際參加次數核給每人每次交通費補助新台幣100元。

勞工局邀請成大職能治療中心的康治療師，帶來兩種工作強化訓練器材進行現場展示，power web是透過不同阻力的網子訓練患者指握力以及手指伸展力量，也能訓練動作協調；flexor bar則是用來訓練前臂旋前旋後力量，也能作為需要轉動按鈕工作的模擬器材。

職災勞工邱先生為一名板模師傅，因為長期敲打釘子固定板模導致右肩痠痛，甚至無法工作，檢查後才發現是因為重複敲打的動作使得旋轉肌袖破裂。手術後力量和耐力仍不足以恢復工作，故接受成大醫院職能治療中心之工作強化訓練，包含自我關節活動與拉伸教學、上肢肌耐力訓練，以及利用榔頭與巧拼墊緩衝練習重複搥打耐力的工作模擬活動，8週訓練後，工時從每日4小時，逐步增加到8小時，以漸進式復工逐漸適應工作強度，目前邱先生已順利返回職場。

另一位職災勞工王先生，從事倉庫理貨工作，每天依照訂單將各式商品揀出放到出貨區，看似簡單的工作，卻因為王先生需要爭取業績獎金，每天重複迅速抓放的動作，長期累積下來導致罹患媽媽手，不但降低工作速度也干擾睡眠品質，透過護具、自我拉伸與放鬆技巧教學，以及上肢肌肉力量與耐力的工作強化訓練，王先生又能開心地回到職場繼續拚搏！

此外，考量有些雇主常在勞工發生職災後，即要求勞工儘快返回職場工作，忽略勞工生理、心理及社會功能等尚未恢復，造成勞資爭議，此種情形也可透過工作強化中心進行入場評估，與雇主協調復工方式，對參加工作強化的職災勞工有實質的助益。

2022年5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」以專法的形式，將勞工保險條例的職業災害保險，及職業災害勞工保護法的規定予以整合，受僱勞工強制加保，提升各項給付，保障勞工災後生活，雇主也能藉由少許保費，有效分攤補償責任，並整合職災預防與重建業務，使整體職災保障制度更完善。

勞工局長王鑫基表示，為協助職災勞工順利復工，台南市轄內之工作強化中心原由成大醫院職能治療中心辦理，2017年度奇美醫院亦設置工作強化中心，嘉惠台南市更多職災勞工，提供相關補助申請諮詢及工作能力訓練，使職災勞工能儘快回到工作崗位。工作強化中心之各項服務皆免費，若有職災工作強化相關問題可透過職災個管員協助轉介。

另針對發生職災之勞工家庭，勞工局亦特別推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，由職災個管員提供本市職災勞工職災法令及權益諮詢、心理支持及社會適應服務，協助請領職災給付或津貼，並轉介就業服務、職業訓練、醫療職能復健、職業重建、法律協助、急難救助等資源，籲請民眾若有職災相關問題，可洽勞工局職災服務專線：民治市政中心06-6377337；永華市政中心06-2991111分機1036、8535、8538。

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