娃娃機虧錢怪政府！他要求疫情「每月貼5千才對」　留言串全罵爆

▲娃娃機店疫情生意受影響。（示意圖，非當事店／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間很多行業都受到影響，尤其觀光、餐飲、服務業首當其衝，政府很難一一照顧到，人民也只能一起共體時艱，不過一名擔任娃娃機台主的男子抱怨，疫情爆發後機台都在虧錢，「政府應該每個月補助每個台主5000元才對，而不是要我們天天賠錢」，結果反而引來網友批評，多數人都不贊同自己的納稅錢被拿去補助娃娃機店。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他在板橋湳雅夜市其中一間娃娃機店擔任台主，原本生意很好大家都會來夾娃娃，結果疫情爆發後完全沒人，導致他天天虧錢，所以提議政府應該要每個月補助娃娃機台主5000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台主PO文反被網友罵爆。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO越講越氣憤，甚至提到自己娃娃機的生意難賺，「那些整天開單殘害百姓的警察和公務員卻沒損失，他們只要在辦公室吹冷氣就好」，反觀他這種有點閒錢投資當台主的，如今卻落得這般場面，都怪政府官員壓榨老百姓，「難道真的要夾娃娃機倒閉，大家才後悔當時不幫助嗎？」

這番言論引起強烈抨擊，原本是想討拍卻遭網友一面倒打臉，「憑什麼我們繳的稅要拿來補助你們」、「拜託收起來」、「那我沒夾到娃娃的可以退錢給我嗎」、「有閒錢當台主是在哭哭饅頭喔，大部分的警察比你們辛苦很多好不好，坐在裡面吹冷氣很爽那你去吹啊」、「做生意做到虧錢卻要政府買單的概念」、「都說有點閒錢了還要補助啊？」