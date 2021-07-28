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社會 社會焦點 保障人權

專詐健保「合理工作補助」　診所醫聯手家人6年撈538萬

▲醫院，掛號，繳費，看病，醫療。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文無關）

▲健保署規定醫師每天合理門診量，維持醫療品質，如看診過多會降低補助。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市健保特約診所醫師高固廉，5年前因和岳母等人聯手，借藥師牌照向健保署詐領「合理調劑」補助188萬元，因坦承犯行獲判緩刑，又被查出在2012年到2017年間，為了申請較高的醫師看診補助，涉嫌偷調其他醫師看診人次，再由妹妹向健保署詐領「合理門診」補助約350萬元，台北地檢署28日依詐欺等罪起訴高固廉和妹妹。

政府為了維持醫師與藥劑師的工作品質，同時保障病患權益，在補助醫師看診、藥劑師調劑費用時，分別訂有「合理門診量」、「合理調劑量」，如果超出合理量，一樣會核發補助，但是可獲得的總點數會逐級下降。

經營高固廉診所的高固廉為了取得較高的補助款，曾從2011年起在另外開設的藥局，租用其他藥劑師牌照，藉此分散、壓低原本藥劑師的調劑量，詐領「合理調劑費」188萬多元，高因此被判刑1年3月，緩刑2年確定，當時高的岳母、妹妹高玉芝也幫忙處理申報等業務，分別獲判緩刑。

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高固廉先前就曾在自己開設的藥局借牌詐領「合理藥劑」補助 。（資料照／記者蔡玟君攝）

不過檢方另外又接獲檢舉，高固廉除了利用合作藥局詐健保，還從自己的診所下手，指示護士更改診所內所有醫師的看診人次，盡量符合最高補助的「合理門診量」後，同樣交由妹妹高玉芝去向健保署申報補助，因為補助款都會直接給診所，遭刪改看診人次的醫師渾然不覺。

全案首度偵查時，檢察官根據主管機關初步清查，高固廉詐領門診補助金額約數萬元，給予緩起訴處分，案經高檢署再議發回後，高固廉自己坦承詐領金額其實更高，健保署也算出要追回的補助點數，原來高固廉從2012年到2017年間，詐領的合理門診補助暴增到350萬元，總計高固廉聯手家人從2011年到2017年詐領健保補助538萬元。

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