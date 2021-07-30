指考地理中偏易！「頂前標提高」　補教師：寫過考古題會得心應手

▲今日為大學指考最後一天。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考地理科結束，補教業地理老師說明，這次的考試圖表題偏多，考學生圖表判斷能力，死背的題目基本上沒有，都是要用基本觀念來寫題，且題目創新度不夠，都是考古題，如果考前有在練習寫考古題的考生，寫起來會得心應手。

單選題第19題，提供考生兩張圖表進行判讀，敘述某人在大西洋的甲島附近發現了一個未知小島。補教老師楊凱分析，這題相當有創意，左圖是方位投影，透過圈圈可數出來甲、乙相距兩百公里；再藉由右圖麥卡托方位角度，推斷夾角是30度，若考生單看左圖的角度，容易被混淆是45度。

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楊凱說明，單選第37至38題則是題組題，並扣緊時是，提到水情吃緊議題，測驗學生判讀地圖的能力，但這道題組題目長，考生要先找到中港溪、峨嵋溪，並拿尺量測比例尺，估算出實際面積，「沒帶尺應試的考生就比較吃虧了」。

地理老師林全表示，今年難度中間偏易，圖表題偏多，考生要具備基本判斷力，考題範圍又以高一通用地理占比為高、高三應用地理次之，其中完全沒出中國地理。

林全也說，整份試題題目不夠創新，看不見新創題，幾乎都是考古題，學生若有寫過考古題，這份考題應能得心應手。預估五標會稍微提高，分別為頂標80、前標74、均標64、後標50、底標42。