指考歷史掌握大事件就有答案　高中師憂「只怕學生太衝動」　

▲指考最後一天首節歷史科結束。（圖／彰化師範大學提供）



記者許展溢／台北報導

末代大學指考今（30日）最後一天，大考中心分析首節歷史試題特色兼顧基本題型與素養導向，重視閱讀理解及分析推論的能力，素材則取材日常生活景象與社會議題。試考生說，多數題目只要了解各年代背景、歷史大事件始都可得出答案，高中師則表示，考題與近3年指考平均難易度相近，就怕學生太衝動作答。

闈內高中教師推估，整卷難易度「適中」，鑑別度以中、高鑑別度為主，少數題目難度高，基礎題、閱讀題、分析題均有整體來看，與近3年指考平均難易度相近。

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試考生表示，本卷主要在考歷史整體架構的了解，以及由熟悉度建立起的「歷史直覺」，只有少數題目需要考生較深入理解歷史細節，多數題目只要掌握各個年代背景、歷史大事件始末等基本概念，即可運用一般推理能力得出答案，要求考生依靠閱讀，理解與推論的能力作答這點，在多選題與非選擇題更顯而易見。

試考生認為，整卷試題與往年相較難度「中偏易」，考題能夠鑑別考生對於史論述的理解力以及運用其背景知識推論的能力，較少考察單純的知識背誦。

台北市歷史科教師群指出，試題難度「中間偏易」，測驗基本歷史知識與閱讀理解的題目比例相當，但學生要有紮實的基礎知識，才能找出合適的證據，做出因果推論，非選擇題融入研究試卷的新題型，強調學生必須根據資料，找出關鍵概念，清楚論述。

教師群之一的建國中學老師莊德仁進一步說明，非選擇題題型多為資料閱讀題，其中非選擇第3題關於中古時期政教衝突，運用不同資料，提出與一般見解不同的解釋，是一個相當有趣的題目，也可以訓練學生不必依賴教科書的觀點。至於五標，莊德仁表示，因題目中規中矩，預估會跟去年差不多，甚至會略微提升，只怕學生太衝動作答，要有冷靜脈絡。