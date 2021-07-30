「22題圖表」歷年最多！　指考地理試考生：難度下降對同學仁慈

▲地理考科試題和往年相比，試考生認為，內容有比較多的基礎題，且圖表多。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

大考中心分析大學指考地理科試題，關注時事議題，評量考生活用地理概念進行選址，如題目問到今年春季台灣水情吃緊，同時注重地圖、照片和衛星影像等圖表，試考生表示，和往年比有更多的基礎題，出現很多圖片，統計圖表共有22題，對不熟地理的同學是仁慈的。

►點我看地理試題

[廣告]請繼續往下閱讀...

闈內高中師評論，今年地理考題延續試題設計利用圖、表、地圖、照片、衛星影像資訊引導學生歸納分析判讀內容的精神，圖表、照片、影像數量為歷年最多，類型多元，圖、表試題數量為22題，占總題數53.68%，難易度為中等。如第25題的圖9呈現台灣、查德、阿根廷、多明尼加4國人口金字塔，由此推論四國人口發展階段與經濟結構等。

高中師表示，第37至38題題組呼應2021年春季台灣水情吃緊時事，以竹苗地區寶山、二兩離槽水庫河入題，非選擇題第二大題，以台灣在地品牌電動機車電池交換站APP採用之GIS技術入題。

▲地理考科圖、表試題數量為22題，占總題數53.68%。（圖／大考中心提供）



試考生說，試題出現了相當多的圖片，內容涵蓋了許多高中地理的經典，從人口金字塔圖、地形剖面圖到各階段的台灣地形圖，此外，還有貨幣改版圖樣與離槽水庫分佈圖，增添了考題的趣味性。

試題和往年相比，試考生認為，內容有比較多的基礎題，並且為了結合素養題，許多題目僅需藉由閱讀文本、邏輯推理即可作答，整體的難度有些許下降，對於比較不熟悉地理概念的同學相對仁慈，然而仍有部分題目難度稍高，得以鑑別出地理實力較穩固的考生，如選擇題第15題、第38題以及非選擇題第一大題第4小題，但整體而言，此次試題屬於與往年難度接近的試卷。