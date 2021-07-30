嘉義縣鋁業工廠驚爆9確診！王必勝南下進駐救火　公祭全面喊停

▲王必勝南下嘉義縣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市經過49天零確診確在29日當天破功，隔壁嘉義縣也證實為水上鄉一鋁業工廠發生9人群聚感染，並隨即於縣轄幾個鄉鎮做派出環保車做大清消，該工廠全數員工已立即做抗體檢驗。嘉義縣長翁章梁開線上記者會，表示請來醫福會執行長王必勝進行討論防疫措施，控制疫情。即日起提升管制措施到8/6，將滾動性檢討。

翁章梁表示，經嘉義市政府7/28通知嘉義市確診個案於嘉義縣水上鄉工作，也立即進行疫調足跡，並將相關人等進行匡列或隔離，初步確認說明工鋁業廠7位確診，另外也在確認者所接觸的43位民眾進行PCR匡列檢驗出2陽性，因此，共計為9位確認已被安排到居中檢疫所，確診者9位都已送到醫院，另外初步研判感染源應為7/16前北上萬華回來工作的員工才染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應本次工廠染疫案，嘉義縣即日起至8月6日提升防疫管制措施，具體措施如下：

一、縣府及鄉鎮市公所辦理之活動取消或延期

二、公有場館暫停對外開放(如表演藝術中心、梅嶺美術館、水道頭文創聚落、各地方文化館、圖書館、北回太陽館等)。

三、餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用，應遵守實聯制、社交距離等防疫措施。

四、公祭暫停。

五、防疫管制措施，視疫情發展滾動式檢討。