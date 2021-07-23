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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

727降級！黃珊珊上傳與王必勝開會照　感謝中央給了北市很多建議

▲▼黃珊珊23日上傳北市與醫福會執行長王必勝開會畫面。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊 ）

▲黃珊珊23日上傳北市與王必勝開會畫面。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊 ）

記者蘇晏男／台北報導

北農、環南市場日前爆發群聚感染，中央與北市府2日成立聯合前進指揮所防應對，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，不過台北市長柯文哲否認王必勝有貢獻，任何決定都是北市府執行，引起熱議。不過，北市副市長黃珊珊23日晚間除感謝中央在上述群聚案中，給了北市很多建議，也上傳一張與王必勝開會畫面。

中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國7月27日至8月9日降為二級警戒，對此，台北市副市長黃珊珊23日晚間在臉書表示，這波疫情從每天三位數到現在10人上下，真的要謝謝很多人。

黃珊珊指出，這一波的疫情當中，在北農跟環南市場，我們歷經兩次非常艱困的戰役，從造冊、篩檢、隔離、封攤、打疫苗，一直到環南市場重新復業，北農實施入場管制措施，這一切的建立，都仰賴北市府各個局處機關的基層同仁，以及各方的好夥伴和我們站在一起，才能圓滿達成任務。

「中央給了我們很多建議，而我們的聯合醫院，總能以最有效率的執行力，完成每一項任務，」黃珊珊表示，同時，還有亞東醫院和台北榮總，給予我們最大的支持，在我們有需要的時候，一通電話就願意來協助篩檢任務，天氣很熱，但他們還是穿著防護裝，在一天之內完成總共八千多人的採檢。

黃珊珊說，要感謝的人真的很多，在此時此刻要特別謝謝所有的確診者，因為你們的配合，提供更完整正確的足跡，我們才能更快的阻斷傳播鏈，更早讓疫情降溫，讓生活恢復到正常。

不過，黃珊珊也說重話，為此，如果有隱匿或不配合疫調情事，我們也會予以重罰，拜託大家務必配合。

至於柯文哲方面，他已於23日下午北市防疫記者會上表示，昨天回去自己反省過，「我錯了，人家來幫忙我們就說『感恩』就好」，囉哩叭嗦講一大堆幹什麼？只是自己個性就這樣，常常就藏不住表情，心中氣不過。

柯文哲也說，認識王必勝多年，都是醫界的好朋友，「他是好人，我沒有針對他，還是要跟他說謝謝」，自己有缺點會改進，常常就是不高興就打下去，這點會改進。

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