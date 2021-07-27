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南韓國防爆危機！軍官涉「性騷女空軍」輕生亡...部隊確診只送餅乾

▲▼南韓國防部長徐旭5月底出席國會全體會議。（圖／達志影像）

▲南韓國防部長徐旭5月底出席國會全體會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國防部長徐旭（서욱）近日面臨至少2起重大的政治危機，在軍事管理上明顯出現嚴重紕漏！繼派駐非洲亞丁灣執行掃蕩海盜任務的清海部隊，因尚未接種疫苗而出現高達9成隊員染疫的群聚感染事件後，曾涉及女空軍遭性騷輕生事件而遭關押等候審判的盧姓副士官，也傳出在收容所內以極端的方式輕生身亡。

根據韓媒《News1》、《東亞日報》，在第20戰鬥飛行團服役的女空軍李姓中士，今年3月部隊餐聚結束後的回程時，在車上遭資深長官張姓中士肢體性騷擾，事後向身為長官之一的盧姓副士官報告此事。

豈料，盧姓副士官卻反而威脅李姓中士，「若向上級秉告，恐將使自己陷入險境」，最後還縱容、硬逼雙方達成和解，導致其5月因無法一再忍受屈辱而輕生身亡。盧姓副士官被認為是此事件的「2度傷害」加害者，6月30日依犯下特定犯罪加重處罰法的威脅報復、強迫面談等嫌疑，被國防部檢察團羈押起訴，預計8月6日開庭。

▲▼李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

報導引述南韓軍方的消息指出，隨著6月12日發佈羈押令狀，盧姓副士官遭收押至國防部勤務支援團軍事警察大隊的收容設施，然而到了7月25日下午2時51分，卻被發現其失去意識、倒臥在獨居房的廁所，儘管接受心肺復甦術，並送往鄰近的民營醫院，還是於同日下午4時22分宣告死亡。

軍方關係人士透露，盧姓副士官生前遭收押的收容設施，其實設有軍事警察常駐，且內部更安裝監視器，軍事警察會隨時進行巡邏，察看囚犯有無任何異狀。軍人權中心指控，軍方未對盧姓副士官的輕生採取任何防範措施，這很明顯是國防部在管理上出現疏忽，應該擔負起責任。

對此，國防部長徐旭昨（26）日在國會國防委員會全體會議上接受質詢時解釋，因為顧慮到人權上的問題，因此盧姓副士官所使用的獨居房，監視器只能拍到走廊的部份。

▲▼搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

▲文武大王級驅逐艦上9成隊員皆染上新冠肺炎。（圖／達志影像）

其實，在清海部隊第34梯隊發生群聚感染的事件中，徐旭與南韓國防部也在事後被批評應對失當！根據韓媒《中央日報》，一名確診新冠肺炎的B姓隊員拍攝照片爆料，在全隊搭機返國接受治療後，國防部居然以部長徐旭的名義，向文武大王號區驅逐艦上的每位隊員寄出「激勵包」，打開紙箱後卻發現裡面裝滿鯨魚餅乾（고래밥），對此感到相當無言。

B某認為自己與隊員早已被國家拋棄，他憤怒地表示，「（確診後）喉嚨非常疼痛，根本難以吞嚥食物，現在還是喪失味覺、嗅覺的狀態，國防部寄給我們零食、餅乾到底是要幹嘛？難道這就是軍人為國家獻身的代價嗎？」

據悉，徐旭2020年9月就任南韓國防部長以來，曾因今年2月的北韓男性游泳投誠、女空軍遭性騷後輕生、清海部隊群體確診等事件而6度召開記者會向全國民眾致歉。

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