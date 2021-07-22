「王必勝本就不負責執行」　黃郁芬諷柯文哲：別為政治聲量打口水

▲黃郁芬22日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／黃郁芬 台北市議員）

記者蘇晏男／台北報導

北農、環南市場日前爆發群聚感染，中央與北市府2日成立聯合前進指揮所防應對，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，不過台北市長柯文哲否認王必勝有貢獻，任何決定都是北市府執行。對此，台北市議員黃郁芬表示，王必勝做為指揮官，本意是帶著先前累積的抗疫經驗，來協助北市府制定防疫策略，本來就不負責「執行」北農的防疫基層工作。她也說，柯文哲之前才口口聲聲說「不想打口水戰」，結果一個禮拜不到，馬上打臉自己。

柯文哲21日接受資深媒體人黃光芹專訪時，對於中央接管北農、環南市場的說法，不滿表示，每個動作都是北市府要執行，可以請王必勝說他對北農有什麼貢獻，從市場處到環保局，每個局處都是北市府的，且台北榮總是台北市政府聯絡的，亞東醫院也是他親自去拜託恩師、亞東醫院副董事長朱樹勳的，不然不到2天時間要做1.1萬份PCR該如何執行？

到了22日下午北市防疫記者會，柯文哲再強調，要設立一個聯合前進指揮所，裡面不管做什麼決定，實際執行的還是北市府，不管是從打疫苗到收垃圾，裡面執行的工作都是北市府衛生局、市場處、環保局、民政局、警察局等第一線工作人員在做。

對於柯文哲的說法，黃郁芬晚間在臉書反駁，王必勝給台北市多少建議、多少幫助，相信市民眼睛雪亮，如果柯文哲感受不到中央的協助在哪，可問一下台北市副市長黃珊珊副，她是北農前進指揮所的另一個指揮官。

接著，黃郁芬舉3個例子，來回答柯文哲稱「不懂王必勝有何貢獻」的問題：

第一，6月21日:為了解決北農群聚感染的問題，王必勝至北農與北市府討論。柯文哲提出新的打疫苗戰術，更強調「中央也同意這個戰術，所以額外撥4000支疫苗來因應」。

第二，7月5日：記者提及，議員指控黃珊珊接到環南市場自治會陳情，而將確診後的休市標準從原訂7天降到3天，黃珊珊表示：「已跟王必勝執行長討論，這件這麼大的事情不會是我決定的」，更反酸議員要去查證「是不是中央的問題，還是我的問題。」

第三，7月14日：原先黃珊珊說7月15日環南市場要再做一次普篩，但14日遭爆北市取消普篩、只針對三區約1900人再三篩，被質疑防疫無法落實，黃珊珊表示：「 這是與王必勝執行長一起討論後的結果」，更強調「這是有正式的會議紀錄，並不是台北市衛生局自己做的決定。」

「王必勝做為前進指揮所的指揮官，用意本就在於帶著先前累積的抗疫經驗，來協助北市府制定防疫策略、調整北市府的防疫政策。」黃郁芬說，就像篩檢站不是柯文哲親自採檢、打疫苗不是柯文哲親自打針一樣，王必勝本來就不負責「執行」北農的防疫基層工作，因為這就不是指揮官實際上要做的，而上述例子，無一不是王必勝跟北市一同討論、修正，才有的防疫策略。

黃郁芬指出，當外界質疑北農的防疫政策時，北市府每次都拉中央一起墊背，言必稱「中央有同意」、「中央也支持」；而當北農疫情獲得控制、前進指揮所退場、中央退場交由北市府做後續追蹤，又把所有的功勞都攬在自己身上，這就是典型的爭功諉過。

「如果說王必勝毫無貢獻，請問黃珊珊副市長說的這些都是假的嗎？都是在跟空氣討論嗎？」黃郁芬認為，如今北農與環南市場疫情獲得控制，柯文哲可以大肆宣揚是自己的功績；然而，也可想而知，如果今天北農疫情未受控制，依柯文哲的習慣，也一定會話風一轉把錯怪到中央頭上，說是中央指導無方。

黃郁芬強調，目前疫情好不容易趨緩，百工百業都在等著解封、都在努力從衝擊中復原，柯文哲之前才口口聲聲說「不想打口水戰」，結果一個禮拜不到，馬上打臉自己，如果真的有這些時間心力，請柯文哲多花點心思苦民所苦、把心力放在防疫跟紓困上，不要為了自己的政治聲量打口水仗，浪費媒體資源也浪費防疫記者會的寶貴時間。