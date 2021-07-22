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柯文哲嗆「王必勝有什麼貢獻？」　林穎孟：把台北市民當白痴？

▲▼台北市議會第四次定期大會第10次會市政總質詢，無黨籍市議員林穎孟質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

北農、環南日前爆發確診感染，中央和北市府2日設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，對外界稱此為中央接管，柯文哲表示，每個動作都是北市府在執行，王必勝有什麼貢獻？對此，台北市議員林穎孟表示，柯文哲有錯就推給基層、有功就說自己執行，「是把台北市民當白痴？」

林穎孟22日在臉書發文指出，北農群聚爆發時，柯文哲失誤拖延快篩、PCR、沒有做好疫調匡列隔離、不甩聯醫意見、堅持快篩陰打疫苗，導致數十人打完疫苗後確診，相信台北市民都還記憶猶新，「2個月前柯市長做出錯誤決策，蔓延到外縣市才開始亡羊補牢，如今壓制病毒是許多防疫人員與全民配合努力的結果。」

林穎孟指出，2日中央北市成立聯合前進指揮所，指揮官是王必勝與副市長黃珊珊，不是柯文哲，結果北農環南成功壓制病毒後，柯文哲竟趕快跳出來攬功說自己指揮執行，「王必勝處理部桃、苗栗電子廠、屏東Delta，有效壓制圍堵病毒，柯文哲今日竟然連防疫專業人士都要羞辱，這種政治鬥爭會不會太過分？」

林穎孟表示，北市府許多建設，也都是公務員在聯絡、執行，過往就被柯文哲說是他的政績，但當北市府發生疫苗弊案、北農群聚，柯文哲卻說全都是公務員在聯絡，「有錯推給基層股長，有成果就說自己執行，這種爭功諉過的長官，不僅讓公務員心寒，更是把市民都當成白癡。」

對於北市防疫策略，林穎孟呼籲，柯文哲要在過去的群聚案件經驗裡，記取教訓、勇於承認施政錯誤，制定措施預防群聚病毒肆虐，「不要離譜到連協助全台防疫的醫師都要嘴砲、都要政治攻擊，這不是首度市長的高度，更非全民之福。」

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