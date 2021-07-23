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柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲近日拋出將自購第三劑疫苗，另外還批評醫福會執行長王必勝接管環南群聚「有何貢獻」。對此，民進黨台北市議員王世堅今（23）日一早連發兩貼文怒嗆柯文哲。

王世堅第一篇貼文表示，柯文哲要自購疫苗，那是不安好心、分庭抗禮，他是想藉疫苗議題砲打中央！當他提出自購疫苗，江啟臣、國民黨議會黨團馬上附和，但根本是毫無準備，衛生局答覆台北市自購疫苗是否有開會討論，答案是根本沒有，進度完全是零，柯文哲自購疫苗完全是胡掰瞎掰！

隨後，王世堅又再發文，針對柯文哲嗆王必勝沒貢獻，只有一句話要送給他「戴上口罩，閉嘴！」

對於中央派王必勝處理環南感染事件，柯文哲於廣播節目訪問中表示，每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話」，「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

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