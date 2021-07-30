嘉義工廠群聚「1傳8」與北部有關！陳時中：目前匡列採檢78人

記者周姈姈／台北報導

嘉義驚爆工廠群聚「1傳8」，其中年紀最小僅5歲，指揮官陳時中就於今（30）日下午記者會說明最新群聚狀況，陳時中指出，目前匡列採檢78人，研判感染源已經存在職場裡有一段時間，並與北部有關聯。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，嘉義縣這9例為職場群聚，總共要採檢78人，這個職場員工相對較少，但染疫的人也蠻多，從職場裡面看到從指標個案到9個，加上同住家人，這個案子研判已經在職場裡有一段時間，可能有一些跟北部有關聯。

▲嘉義職場群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，從圖來看，右上角有一位尚未取號，他是有抗體的，來驗的時候本來是陰性，這樣的發展大家看到藍色的案子15743等於是一個起始源頭，起始源頭是有症狀，採檢的時候相關職場人員都列為居家隔離，裡面採出了後面7個案子。

陳時中進一步解釋，第一次採檢的時候上面還沒取號的這位，當時檢測是陰性，不過抗體是陽性，過了一天再採的時候變成PCR陽性，從他的抗體陽性跟CT值相對比較高，研判是從他這裡過來的，再進一步調查發現他有一位一起去北部參加聚會的，可能有一些關聯，目前疫調正在進行中。

陳時中表示，整體案子有2位同住家人，其他的基本上都已列為居家隔離，78人裡有51人列為居隔， 27人列為自主健康管理或監測，因為居隔這次是採用集中檢疫所，這樣群聚不會再擴大。

▲嘉義群聚採檢情形。（圖／指揮中心提供）