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嘉義水上工廠群聚11確診…感染源找到了！PCR驗出1員工「有抗體」

▲嘉義縣水上感染源來來自台北萬華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣水上群聚感染源疑似來自台北萬華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣30日新增9確診案例，為水上鄉某鋁業工廠7人染疫，延伸2人家庭傳染，全案匡列密切接觸者43人，9人住院治療、39人集中檢疫所隔離，自主健康管理14人，已完成擴大清消，宣布即日起至8月6日提升嘉義縣防疫管制措施，31日開設擴大篩檢站，持續疫調中；疫情指揮中心今也公布新增1境菲律賓境外移入案，足跡單純。

嘉義縣29日接獲通報確診案例，全案職場染疫7人，延伸家庭感染2人，為水上鄉某工廠員工因病就醫篩檢確診，全公司17人快篩7人陽性，再經PCR檢測陽性後確診，衛生局29日凌晨安排7人住院治療，匡列密切接觸者43人進行疫調篩檢，增2人家庭傳染確診。

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衛生局表示，該工廠還發現另一名員工有抗體反應(未取得案號)，顯示曾經染疫，加上昨嘉義市1名確診者，目前整起水上鄉工廠傳播鏈已經累計11人染疫；衛生局疫調後發現，該員7/18前有台北萬華接觸史，整體分析推論，該員工為感染源，為防堵疫情擴散，啟動5處擴大篩檢站。

縣長翁章梁表示，衛生局28日深夜接獲通報，緊急連夜啟動疫調，29日完成全縣大清消，主動邀集醫服會王必勝執行長及防疫專家指導，已掌握感染源，經了解7位確診者自23日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，匡列密切接觸者43人篩檢，有2人家庭傳染確診，共9人確診，其中39人隔離，並向中央爭取免費入住集中檢疫所。

因全國3級警戒期間，相關人員除往返家庭、公司，購物飲食外帶足跡單純，衛生局也已掌握感染源，為嚴防社區擴散，翁章梁宣布，嘉義縣即日起至8月6日提升防疫管制措施，並開設5處擴大篩檢站，其中水上太陽館站於7月31日至8月6日為期一周，民眾如疑有接觸史，可前往篩檢，衛生局持續疫調中。

衛生局長趙紋華補充，菲律賓境外移案，7月1日返台在台北集中檢疫所居家檢疫14天PCR檢測陰性，16日返回嘉義，在7月28日為返回職場進行PCR檢測，檢驗結果為陽性；該案僅於7月26日至灣橋醫院注射疫苗，足跡單純

趙紋華也提醒，5處擴大篩檢站將針對確診者鄰居、村里群聚點，或經訪查為高危險相關人員，自認與確診者疫調公開足跡相同者，有症狀或疑似者進行快篩，此外民眾應確實做好個人防疫，才能減少防疫漏洞，全案衛生局持續追蹤掌握中。

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