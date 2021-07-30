快訊／增21例本土「嘉義縣9例最多」　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增21例確定病例，未新增例死亡。確診個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為臺北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布1萬4420位確診個案中，已有1萬2817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

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指揮中心統計，截至目前國內累計2,021,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,004,528例排除)，其中15,662例確診，分別為1266例境外移入，1萬4343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。