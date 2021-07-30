專家同意混打卻沒排程是「疫苗不夠」？　陳時中回應了！

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心日前召開專家會議同意混打，但尚未訂出確切時程，近期醫界紛紛反應應儘速開放混打，也建議將間隔改為8周，不過，指揮中心仍將現有莫德納疫苗留給打過第一劑者使用，被問到混打未有排程是否與莫德納疫苗不夠有關？指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，現行而言，莫德納疫苗還是會盡量保留給第二劑，「但之後會不會變我也不敢說」，因為根據專家意見與科學實證，目前莫德納還沒列入可混打的名單中，僅第一劑打AZ者有相關建議，因此在安排計畫的時候會彈性一點。因為第一季施打莫德納者尚無法混打其他疫苗，才會再安排時用總量的一半來做規劃。

中央流行疫情指揮中心27日重啟疫苗登記預約平台，讓第一劑接種莫德納的民眾，同步可以開始上系統登記第二劑疫苗，也重申目前沒有開放混打。

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指揮中心表示，目前尚未開放民眾混打疫苗，針對第一劑接種AstraZeneca（AZ）疫苗且已間隔10～12週者，可至平台進行第二劑AZ疫苗之意願登記。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」( https://1922.gov.tw/）開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。