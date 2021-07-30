長者第二劑疫苗上網預約爆爭議　鄭文燦籲中央：可雙軌並行

▲桃園市長鄭文燦針對長者施打第二劑疫苗，為避免長者憂慮恐慌，會向中央建議預約與通知可雙軌並行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心針對長者接種第二劑需上網預約制，桃園市長鄭文燦30日表示，為避免長者憂慮，或是因數位落差造成恐慌，呼籲中央可以預約、通知制雙軌並行；鄭文燦認為，地方政府在全民接種執行上很有經驗，也了解長者需求，長者應該得到最優先照顧，發送接種通知單，政府或許會忙一點，但可讓長者不用擔心。

鄭文燦30日上午主持防疫專案會議上指出，全民接種是中央規畫，並由地方執行，第一線政府執行上很有經驗，也了解長者需求，長者應先得到最優先照顧，這是政府的責任，也是美德，為讓長者不要憂慮與恐慌，老而無憂是政府的責任。

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▲桃園市長鄭文燦30日指出，疫苗施打是中央規劃、地方執行，希望中央能聽取地方意見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，新冠肺炎重症案例，多半集中在60歲以上長者，防疫科學應該要優先保護，各國都是如此，長者第一劑接種計畫，確實有非常高之接種率，多數長者不熟悉數位工具，他呼籲中央、地方可以針對預約制跟通知制，可採雙軌並行制深入研究。

鄭文燦認為，昨天看到基隆市長林右昌、高雄市場陳其邁都有類似看法，有的直接宣布採取第一劑打法。預約制在64歲以下普及，但長者幾乎都接受通知制。雙方最大差別在於主動與被動，但送接種通知單，政府部門雖然忙一點，但可讓長者不用擔心。

鄭文燦強調，地方政府都可表達意見，相信中央應該會傾聽各方意見深入討論，因為接種方式是地方執行，地方意見仍然有相當參考價值。不過也請大家多努力，長者第二劑8月24日後才開始接種。

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