莫德納供應出問題！「0庫存量」全球交貨時程恐延誤2周以上

▲莫德納（Moderna）發言人日前出面表示全球供應將會延誤。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

Delta病毒延燒中，亞洲地區面臨疫苗不足，疫苗供應商莫德納於27日表示，實驗室操作出了問題，雖然目前已經解決，但仍會影響美國以外的地區供貨問題，預計將會延後出貨2-4周。

根據《路透》報導，莫德納發言人表示，由於過去幾天發生了實驗室測試操作的問題，雖然已經解決，但還是會延誤美國以外地區的供貨問題，預計將會延後2-4周，「之前就沒有預留的庫存量來加快疫苗的交貨速度，這也意味著我們也沒有庫存來彌補這次的延遲交貨。」

▲莫德納疫苗生產出現延遲，導致南韓防疫當局不得不改變疫苗接種計畫。（圖／達志影像、路透社）



另外報導指出，韓國疫情延燒，當局原先預計26日起讓50歲到59歲族群及國家重要行業人員，包括計算機芯片及電子行業，全面接種莫德納疫苗，但韓國衛生局也在稍早表示，由於供應問題，莫德納已將原先預計7月下旬到貨的疫苗推遲到8月，他們只能臨時新增「輝瑞疫苗」來繼續進行接種工作，而莫德納也只聲明，他們會和合作夥伴努力把受影響國家的疫苗短缺程度降低，但並未指明受影響國家的疫情問題嚴重程度。

韓國疫苗採購團隊負責人鄭恩英（Jung Eun-young）表示，供應問題和瑞士製藥商龍沙集團和一間負責疫苗裝瓶的西班牙公司有關，「這意味著生產相關的問題不僅影響韓國，對於從製造基地收穫的國家來說，這是一個普遍問題。」據悉，韓國政府向莫德納採購了4000萬劑疫苗，目前僅到貨110萬劑。