特殊交友居隔男狂開門密會！他和好朋友都確診　桃市府重罰30萬

▲桃園市長鄭文燦30日主持疫情說明記者會表示，針對昨天特殊交友圈確診個案，居隔期間還讓友人多次探訪已明顯違規，市府衛生局將開罰30萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局29日查出新增個案15742曾拜訪居家隔離中的友人案15700，導致自己最後也確診，市長鄭文燦30日表示，個案15700在居家隔離期間是不得外出，也不得接待訪友，必須嚴格遵守14天隔離規範，他已明確違規傳染病防治法，因此市府會處以30萬元罰鍰。

桃園市衛生局昨天查出新增個案15742（25歲），因去拜訪其朋友個案15700，是特殊交友圈衍生個案接觸者之一，他在居家隔離期間還讓朋友探訪他，衛生局長王文彥昨日在疫情記者會上已說，會依法開罰。媒體則詢問依法會開罰多少，是不是還有其他的接觸者？

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▲桃園市長鄭文燦30日主持疫情說明記者會指出，昨天特殊交友圈確診個案，居隔期間還讓友人多次探訪已明顯違規。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，個案15700在居家隔離期間，依照隔離規範是不得外出，也不得接待訪友，必須嚴格遵守14天隔離規範，但他卻讓友人到訪，已明確違規，案15742是其好朋友，我想即使有美好的友誼，也不應該犯這樣的錯誤，雖然他出發點想去陪伴他，但如果知道他是居家隔離者，更不應該去拜訪，此個案已明確的違反傳染病防治法，因此案15700會處以30萬元罰鍰，這是比較重的。

鄭文燦強調，因個案15742是多次來陪伴，且明知道是居隔期間，可能彼此有很好友誼，希望去陪伴他度過這14天，但這已完全違反居家隔離規範，且也容易形成破口，因為最後2人都確診，也就是說，個案15700與15742拜訪過程中，因為時間很長且很多次，所以就同時確診，我們在這兩個個案匡列了居隔的範圍，也擴大了採檢。

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