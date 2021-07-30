特殊交友染疫連環爆　鄭文燦軟性3招出爐

▲桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會上指出，桃園今天本土個案零確診，疫情逐漸收斂，邁向清零要落實防疫政策，不漏接每顆球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心公告桃園今天本土個案是零確診，桃園市長鄭文燦表示，疫情正在收斂，防疫需靠精準疫調、多次採檢與及時隔離，這些政策是防疫重要方法。另外，除提高疫苗覆蓋率與施打率外，更要呼籲所有確診病患，應該要配合疫調，保護自己也保護他人，落實防疫與疫調，疫情才能邁向清零。

鄭文燦指出，目前針對特殊交友圈，桃園採取幾個模式，第一個就是精準疫調，我們希望當事人配合做疫調，尤其發病前具有高傳染力的幾天足跡，假如刻意隱瞞或刻意遺忘，其實我們還是可透過手機軌跡圖、車輛等系統，另外還有簡訊實聯制等追蹤出來，不過這樣比較容易形成破口。

鄭文燦認為，我們要拜託所有的確診病患，病患應該被保護、被照顧、被祝福，我們也會把病人的權利當作是最高價值，但配合疫調也是傳染病防治法的基本精神，保護自己也保護他人，好朋友要幫助好朋友。

鄭文燦還說，三級管制期間，我們發現有很多的足跡，明明知道這段時間與不特定人近距離接觸風險較高，這樣的社交行為容易帶來傳播鍊，其實簡單的幸福、簡單的生活，在三級管制期間也是必要的。透過網路交友，在這段時間有群聚活動，或者是危險的行為，我們要請這些好朋友們要到衛生所或是醫院主動篩檢，或透過居家快篩來篩檢，這個出發點是為了關懷、為了健康也是為了防疫，希望大家都能夠配合。今天桃園本土個案零確診，特別把這段時間的幾個重要的防疫對策向大家說明。

▲桃園市長鄭文燦表示，政府進行紓困對策，會盡量幫市民爭取最大權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前政府在進行紓困對策，昨天市府特別公布了桃園市的減稅紓困，我們有推出紓困10帖，配合中央的紓困方案，行政院有紓困4.0與精進方案，接著可能還有5.0。紓困4.0加上我們的紓困10帖，已經涵蓋度超過840萬人，已經有840萬人以上會得到紓困協助。桃園市府在每一個紓困對策，都會盡量爭取民眾最大權益。

鄭文燦舉例包括主動減徵部分，娛樂稅減了1900萬元、牌照稅減了2075萬元、房屋稅減徵1276萬元；如果民眾有沒有使用車輛，去監理站辦停駛，也可減免使用牌照稅。如果有營業用房屋，因疫情沒有使用，這部分只要檢具證明也會減徵房屋稅，營業用的3%降為自用的2%。另外我們同意延繳或分期繳稅，延繳可延繳一年，我們大概會有2億元左右的減稅。每個方案都有其效益，希望大家可以上桃園市政府的紓困專區，桃園紓困10帖，請大家多運用。

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