調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

▲調查局潛航機站機動組長徐宿良涉嫌盜賣價值高達1.6億餘元毒品販售牟取暴利案，經桃檢偵結依洗錢、財產來源不明罪等罪嫌起訴後，29日下午移審桃園地院。（資料照／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部調查局2020年11月間驚爆搞丟6.5公斤安非他命一案，桃園地檢署調查發現，航機站前機動組長徐宿良與毒梟有掛鉤，桃檢偵對徐宿良等9名共犯依侵占職務上持有之非公用私有財物、販賣毒品、洗錢與偽造文書等罪嫌起訴。檢方29日下午移審桃園地院，地院隨即分案、抽籤，其中主嫌在押的徐男等4名被告一併移審，法官漏夜開庭訊問直至29日深夜11時許，裁定徐宿良羈押禁見。其餘在押3名販毒集團成員，法官於30日凌晨，裁准王念慈、蕭煜弘分別以10萬元、4萬元交保，另同案張益祥則收押禁見。

桃園地檢署偵辦法務部調查局航基站調查官兼組長徐宿良等人涉嫌貪污治罪條例等案件，歷經數月偵查，7月28日將徐宿良在內之9名被告偵查終結提起公訴，其中包括主嫌58歲的徐宿良、57歲的徐妻李翠萍；56歲的張益祥（竹聯幫份子）、29歲的夏尉瀧、40歲的陳信州、48歲的投顧公司監察人蕭煜弘、57歲的王念慈；以及前航機站副主任52歲的林聖智、39歲的調查官詹孟霖等9人。桃檢起訴犯罪事實共計3部分，包括侵占職務上持有之非公用私有財物及販賣毒品、洗錢與偽造文書等罪嫌。

▲桃園地檢署偵辦調查局潛航機站機動組長徐宿良涉嫌盜賣價值高達1.6億餘元毒品販售牟取暴利案，襄閱主任檢察官趙燕利28日召開記者會說明偵結原因。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢方在起訴書內指出，徐宿良涉嫌於2012年11月間透過目前正在大陸服刑的楊姓幫派分子告知，將有一批管制藥品「一粒眠」要出口到馬來西亞，需要徐宿良配合，讓該批一粒眠出口後，再用國際合作方式，通知馬來西亞方面查緝。徐接獲情資後，隨即通報航基站、法務部調查局相關人員立案並由其承辦，因財政部關務署基隆關不同意放行，才於同年月14日改成「密報查獲」，在基隆關六堵分關起出17箱、共98萬220顆「一粒眠」扣案，由徐帶回航基站保管。

後因幫派分子楊男無法向貨主交待，轉而要求徐負責，徐答應後，將與本案有關秘密文件影印後交給楊男，讓其得以暫時取信貨主，復於同年12月至2013年7月間，2人趁著辦公室無人之際，悄悄其中3萬顆一粒眠以仿品調包。

檢方還查出，徐宿良與楊男於2015年6月間，利用徐開車取回經法務部調查局鑑定完畢之K他命，再度以調包方式，將92.86公斤的K他命換成氯化鈉。楊男再另外找來一名蕭姓男子幫忙尋找毒品買家。徐藉此獲得1千萬元不法所得，楊男則獲1922萬4千元，蕭男則是獲得34萬元不法所得。自此，徐食髓知味，勾結黑幫不法分子連續犯下多起類似毒品販售案。

檢調後來查出，徐宿良自2015年5月至2019年11月間因販毒坐擁大量現金，為掩飾、隱匿，陸續將大額現金交給妻子李翠萍，並將錢存入李翠萍與其弟、其子等親人名下帳戶、銀行保險箱，購買價值數千萬元房屋、名車、名錶、名牌包、精品、鑽石及壽險、外幣、基金等；另外張姓男子則自2018年2月至2019年11月也因販毒坐擁大量現金，也以類似方式洗錢。

徐宿良等人總共侵吞的毒品數量為3萬顆一粒眠、K他命524.139公斤，不法所得高達1億6808萬2100元，同案還包括張益祥、楊（大陸服刑中）、蕭煜弘、夏尉瀧、王念慈等人則分別獲取1億4414萬2000元、3245萬3500元、918萬9520元、854萬9520元、2萬元等不法所得。

▲調查局潛航機站機動組長徐宿良涉嫌盜賣價值高達1.6億餘元毒品販售牟取暴利案，桃園地院30日凌晨做出裁決。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院法官29日深夜11時許裁定徐宿良羈押禁見，院方裁定理由為，徐經法官詢問後，對檢察官起訴之犯罪事實均坦承，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，就部分犯罪事實尚有釐清之部分，有勾串證人及共犯之虞，另被告親人長期居住國外，有資源可在國外生活，有逃亡之虞，非予羈押難以進行審判，有羈押之必要並禁見。其餘在押3名販毒集團成員，法官於30日凌晨，裁准王念慈、蕭煜弘分別以10萬元、4萬元交保，另同案張益祥則收押禁見。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►調查局緝毒英雄「私吞毒品」還販毒！海撈破1億6千萬…遭檢方起訴

►快訊／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團 封道搶救4送醫

►桃園疫苗第四輪恐不足 鄭文燦：中央會精算、補足配賦