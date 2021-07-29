桃園議會通過普發5000元　詢問電話打爆！鄭文燦：要114億沒錢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會國民黨團27日由市議員徐玉樹臨時動議中提案，市府普發市民每人5000元，此案獲得出席議員多數同意通過。市長鄭文燦28日表示，「目前是沒有足夠的財源」；前民進黨籍市議員王浩宇今天在臉書上直言「所有議員服務處都被打爆了，市府單位也接電話接到手軟，但就是沒有這5000元，因為根本不可能有錢發」。

▲桃園市議會國民黨團日前在臨時會提出市府普發市民每人5000元表決通過，前市議員王浩宇則在臉書直言「根本不可能有錢發」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議會國民黨團提出普發市民現金5000元案，引起多數市民共鳴，28日紛紛打電話向市府、立委或市議員服務處詢問，其中立委魯明哲在臉書中建議市府「只是說達到望梅止渴」的效果，市民到底能不能領到？桃園市政府的立埸應盡快說明清楚」。

王浩宇今日則在臉書上指出，「所有議員服務處都被打爆了，市府單位也接電話接到手軟，但就是沒有這5000元，因為根本不可能有錢發。」甚至質疑「國民黨在提案之前，可不可以自己先看一下預算書，亂答應是要把桃園市搞破產嗎？害公務員接電話到手軟？」

▲桃園市議會國民黨團日前在臨時會提出市府普發市民每人5000元獲表決通過，市長鄭文燦表示，目前是沒有足夠財源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦則強調，每個人發5000元，依照桃園市人口227萬計算，總經費會到達114億，目前是沒有足夠的財源，尤其是這項計畫與中央的振興計畫是重疊的，原則上我們會按照中央的計畫來執行，不過地方可能也會加碼，針對失業的勞工或者是無薪假的員工的部分，我們會加碼提出紓困方案，幫助弱勢家庭來度過難關，我想我們會盡力而為，也會全力努力讓中央跟地方合在一起的紓困方案可以增加。

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