快訊／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團　封道搶救4送醫

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台66線桃園市平鎮段西向19.7公里29日上午發生連環車禍，1輛自小客車疑似變換車道不慎追撞前方車輛，導致後方包括1輛聯結車在內共4輛大小車連環追撞，平鎮警方與消防人員先將受困4輛車主救出，所幸均受輕傷且意識清醒，酒測值均為零，但因車禍現場佔用內外車道與路肩，導致西向交通全部中斷，經緊急排除障礙後約上午10時許恢復通車，肇事原因仍待警方調查。

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消人員搶救受困車主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊小隊長馮嘉裕指出，台66快速道路西向19.7公里處，上午9時12分許發生一起3輛自小客車與聯結車交通事故，28歲陳姓男子駕駛自小客車疑似變換車道不當且與後方車輛未保持安全行車間隔，導致發生追撞意外，造成4輛大小車連環追撞，4名駕駛都受輕傷。

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局到場救護，將4名駕駛送醫治療，警方也為駕駛進行酒駕，酒測值均為零。這起交通意外佔用內外車道與路肩車道，造成西向全線封閉，影響上班車流，經警方在路口處加強疏導，事故發生30分鐘逐漸排除道路障礙，約上午10時許恢復西向正常通車，至於肇事原因正由警方調查釐清。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►桃園議會通過普發5000元 詢問電話打爆！鄭文燦：要114億沒錢

►快訊／桃園八德民宅桶裝瓦斯氣爆！ 屋主、懷孕女兒受傷送醫

►影／遭警「大外割」壓制首開偵查庭 非洲鼓女師：忍不下這口氣