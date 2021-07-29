　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團　封道搶救4送醫

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台66線桃園市平鎮段西向19.7公里29日上午發生連環車禍，1輛自小客車疑似變換車道不慎追撞前方車輛，導致後方包括1輛聯結車在內共4輛大小車連環追撞，平鎮警方與消防人員先將受困4輛車主救出，所幸均受輕傷且意識清醒，酒測值均為零，但因車禍現場佔用內外車道與路肩，導致西向交通全部中斷，經緊急排除障礙後約上午10時許恢復通車，肇事原因仍待警方調查。

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消人員搶救受困車主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消人員搶救受困車主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊小隊長馮嘉裕指出，台66快速道路西向19.7公里處，上午9時12分許發生一起3輛自小客車與聯結車交通事故，28歲陳姓男子駕駛自小客車疑似變換車道不當且與後方車輛未保持安全行車間隔，導致發生追撞意外，造成4輛大小車連環追撞，4名駕駛都受輕傷。

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台66線桃園平鎮段29日上午9時許發生聯結車與3輛自小客車連環車禍，警消在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局到場救護，將4名駕駛送醫治療，警方也為駕駛進行酒駕，酒測值均為零。這起交通意外佔用內外車道與路肩車道，造成西向全線封閉，影響上班車流，經警方在路口處加強疏導，事故發生30分鐘逐漸排除道路障礙，約上午10時許恢復西向正常通車，至於肇事原因正由警方調查釐清。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►桃園議會通過普發5000元　詢問電話打爆！鄭文燦：要114億沒錢

►快訊／桃園八德民宅桶裝瓦斯氣爆！　屋主、懷孕女兒受傷送醫

►影／遭警「大外割」壓制首開偵查庭　非洲鼓女師：忍不下這口氣

ET快訊
「273萬人等第二劑莫德納」幾時能打到？陳時中回應了
快訊／涉館長槍擊案　刑事局逮天道盟最強美鷹會長王鑫
LIVE／麟洋配闖羽球男雙4強　越洋連線與家人報喜
不公布各縣市疫苗剩餘量！陳時中曝「關鍵原因」
最新登記數據曝光！68萬人想打高端「非高端不打增至11萬人」
快訊／美國外海發生規模8.2強震　發布海嘯警報
台北首見零「+5全是居隔陽性」！嘉義市連49天+0破功　1圖
二級警戒帶小小孩外出內用也要梅花座？　陳時中解答了
快訊／疫苗覆蓋率達30.97%　劑次人口比來到32.31%
台灣也要推「疫苗護照」　陳時中鬆口：有積極在做！
林昀儒強勢開局　前2局與樊振東戰成1比1平手
第四輪預約截止！38歲以上民眾「103.4萬人完成」明起開始
最新示警未來個案維持30~50例　陳時中：不以0確診為目標
無健保卡外籍人士想打疫苗　陳時中公布「三類人」登記方式
快訊／大雷雨連炸北北基桃1小時！　14縣市大雨特報
地方疫苗不夠！陳時中允諾「盡快配發」：不要打非計畫內的名單
今增16例本土！　分佈5縣市「新北市7例最多」
快訊／今日新增16例本土、2境外
王齊麟哭了！　日選手後台相擁：You must win
快訊／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　多處賣場大清消
LIVE／疫苗荒「3縣市施打急喊卡」　陳時中最新說明
快訊／台66連環車禍！4車撞成一團　封道搶救
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遭檢舉涉館長槍擊案　刑事局逮天道盟最強美鷹會長王鑫

醫美豐額「閉眼看閃電睜眼一片黑」　妙齡女左眼失明告名醫過失

小貨車闖平交道重罰74500元　駕駛辯「跟車陣沒注意」法官打臉

新北男發現電動車瑕疵　連偷6輛上網賤賣！受害越南移工氣炸

竹縣農會爆賄選　原任總幹事「搓圓仔」完敗！內幕曝光

高雄警摸魚衝「祕密基地」爽過30分鐘　脫罩抽菸下場曝

台南官田葫蘆埤28歲女溺水　送醫搶救2小時不治

快訊／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團　封道搶救4送醫

快訊／高雄婦打莫德納12天「陳屍家中飄異味」　解剖相驗出爐

蘋果西打生產線遭污染　民眾喝到「烙賽」客訴…總經理判半年

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

快訊／遭檢舉涉館長槍擊案　刑事局逮天道盟最強美鷹會長王鑫

醫美豐額「閉眼看閃電睜眼一片黑」　妙齡女左眼失明告名醫過失

小貨車闖平交道重罰74500元　駕駛辯「跟車陣沒注意」法官打臉

新北男發現電動車瑕疵　連偷6輛上網賤賣！受害越南移工氣炸

竹縣農會爆賄選　原任總幹事「搓圓仔」完敗！內幕曝光

高雄警摸魚衝「祕密基地」爽過30分鐘　脫罩抽菸下場曝

台南官田葫蘆埤28歲女溺水　送醫搶救2小時不治

快訊／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團　封道搶救4送醫

快訊／高雄婦打莫德納12天「陳屍家中飄異味」　解剖相驗出爐

蘋果西打生產線遭污染　民眾喝到「烙賽」客訴…總經理判半年

搶父親節送禮商機　iPhone 12下殺超過5000元

LIVE／新北＋7「7.1萬人打不到疫苗」　市府最新說明

數千鐵路員工沒被造冊打疫苗　陳時中曝兩難：年輕人也急著打

楊勇緯3年前「犬系男友笑」合照萌柴被翻出！　網暴動：報名當狗

麟洋配「從地獄爬回來」寫歷史新頁　流利英文受訪大喊Amazing！

快訊／遭檢舉涉館長槍擊案　刑事局逮天道盟最強美鷹會長王鑫

姓名中「這6字」客房免費升等！住北高雙五星送肉盤、下午茶

醫美豐額「閉眼看閃電睜眼一片黑」　妙齡女左眼失明告名醫過失

LIVE／麟洋配闖羽球男雙4強　寫台灣新猷「越洋連線與家人報喜」

高雄人注意！7大風景區防人潮亮警示燈　「奈良美智特展」免費看　

羽球女雙陳清晨對南韓髒話連發　微博網友稱：優美中國話

社會熱門新聞

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

即／萬華「流氓藥師」遭函送！搜出模擬槍+毒品

即／高雄婦打莫德納12天陳屍家中飄異味　解剖出爐

即／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人

即／西螺美甲店闆娘遭砍多刀慘死　同居男友幹的

誠品衰捲詐騙　專櫃業者判賠196萬

即／瑞芳台2線砂石車追撞！4車撞一團「5人送醫」

蘋果西打生產線遭污染害烙賽　總座判半年

即／台66桃園平鎮段連環車禍！4車撞成一團

公海賣油1／聯合國烏龍檢舉官司纏訟32個月　三審定讞大逆轉

恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀

開怪手迴轉「撞上小舅子」！他遭夾身亡

恐怖人夫威脅要鋸頭、割乳頭　人妻訴請離婚獲准

更多熱門

相關新聞

託運車下坡甩尾10台車連環撞　3老人遭輾斃

託運車下坡甩尾10台車連環撞　3老人遭輾斃

南韓全羅南道麗水市今（20）日上午發生嚴重的連環追撞車禍，一輛載著6台轎車的託運車在下坡右轉的過程中，託運車上的轎車不慎翻滾而下，造成10輛轎車發生連環追撞，由於事發路口鄰近商圈與市場，導致3死9傷的慘劇，正在執行公共勞務的老人不幸慘死。

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

竹崎梅山交流道間四車連環撞

竹崎梅山交流道間四車連環撞

台南拖板車追撞3車！　駕駛辯剎車失靈

台南拖板車追撞3車！　駕駛辯剎車失靈

關鍵字：

台66線連環車禍變換車道失當輕傷

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面