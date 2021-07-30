小便就被鯊魚攻擊7死！32歲男執意下水　瞬間遭鯊魚啃咬後背

▲男執意下水遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Portal de Prefeitura）

記者李振慧／綜合報導

巴西彼達迪海灘(Piedade Beach)再度傳出男子被鯊魚攻擊事件，32歲男子埃弗頓(Everton dos Reis Guimaraes)當時人蹲在淺水中，沒想到後背竟然被鯊魚攻擊，送醫發後發現腿也被咬傷，驚悚的搏鬥畫面嚇壞附近目睹民眾。

熱博阿陶市(Jaboatao dos Guararapes)消防隊表示，事件25日發生在當地的彼達迪海灘，32歲傷者蹲在水中時被鯊魚咬傷，送醫發現後背與臀部傷勢嚴重，幸好腿沒有被咬斷，正在醫院接受手術中。

事發地點本月10日才發生過鯊魚攻擊事件，51歲男子桑托斯(Marcelo Rocha Santos)在海邊小便時慘被鯊魚咬斷手臂和大腿。一名當地小販表示，埃弗頓要下水前，有被救生員多次警告鯊魚威脅，但他還是執意下水，「我當時正在工作，結果回頭一看，目睹他在和鯊魚搏鬥。

傷者朋友則表示，「聽到有人一直在喊『有鯊魚』，大家都嚇得跑走了，可是他是我朋友，我得去救他，後來有消防員到場幫我，埃弗頓被救起時還有意識，我問他，『你不是知道海中很危險嗎，為什麼這樣做』，他說他只是想去泡個水」。當地媒體指出，該地區目前發生過13起鯊魚攻擊人事件，其中7人死亡。