美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

▲女子卸妝片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／Valeria Voronina）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名網紅近來在TikTok上分享自己妝前妝後的影片，沒想到原本看起來十分美艷的她，卸妝後竟然變成超邋遢大媽，看起來完全不像是同一個人，驚人的落差讓影片獲得超過3,120萬人次觀看，也引發網友論戰。

英國《每日郵報》報導，來自俄羅斯的女子沃羅寧娜(Valeria Voronina)上月在TikTok分享卸妝影片，只見原本擁有高挺鼻子與小巧臉蛋的她，卸妝後竟然變了一個人，不但鼻子變大，臉上還有一堆雀斑。

影片爆紅後，引發網友爭論影片真實性，雖然有人相信影片是真的，開玩笑表示，「這就是為什麼我從來都不相信女人」，但有更多人崩潰表示，「我不相信是同一個人」、「絕對不是同一個人，看鼻子就知道了」。

從沃羅寧娜其他影片中可發現，她曾以淡妝模樣拍攝過化妝教學影片，影片中戴著眼睛的她容貌雖然與完妝後不太相同，可是落差沒有太誇張，所以有網友認為，卸妝影片中的模樣很有可能是她刻意扮醜。