　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

露營遭飢餓熊攻擊！3男目睹好友慘被啃食　赤腳狂奔7小時逃命

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一國家公園日前發生駭人事件，42歲男子斯塔科夫(Yevgeny Starkov)與朋友露營結束在收行李時，突然遭到一頭野熊攻擊，3名朋友驚駭目睹他被咬死啃食的殘忍畫面，3人只能赤腳狂奔下山，走了7個小時才終於找到人幫忙。

事件發生在西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk)的葉爾加基國家公園(Yergaki Nature Park)。死者的42歲友人謝爾庫諾夫(Anton Shelkunov)表示，他們早上6點正準備要離開露營地時，一頭野熊突然出現在6公尺外，「我們一共有2個帳篷，我往左邊看時，目睹一頭巨大的野熊突然伸出牠的頭，口中不斷流著口水」。

謝爾庫諾夫與2名同行友人，分別是33歲的多布羅羅德尼(Yevgeny Dobrorodny)與32歲的熱姆丘戈夫(Pavel Zhemchugov)驚恐地逃離現場，然而斯塔科夫卻沒那麼幸運。謝爾庫諾夫表示，「我回頭一看，熊在後方追著我們，我們後來爬到約50公尺的地方，回頭望向帳篷區發現熊站在斯塔科夫的屍體旁，正在啃食著他」。

3人由於逃跑時太匆忙，腳上甚至來不及穿鞋，只能以赤腳方式徒步7小時才順利下山。國家公園負責人格里亞津(Igor Gryazin)後來證實消息，目前國家公園已關閉暫不開放遊客進入，由於天氣狀況十分不佳，死者的遺體仍在搜尋中。

▼露營男子在朋友面前遭野熊啃食。（圖／示意圖／達志影像）

熊示意圖（圖／達志／示意圖）

ET快訊
扼腕！「證件妹」差1步爭牌　又美又強吳佳穎靠這件事紓壓
獨／11點聲明假的？　蕭大陸音檔曝光「認了管不住侯怡君」
才喝50嵐1號！羅嘉翎甜曬「3大杯歇腳亭」　網卻笑虧了
快訊／西南風暴雨開轟！北北基等15縣市豪大雨特報
「證件妹」吳佳穎決賽第5名！　加賽遭淘汰
快訊／台中東奧輕艇訓練基地　驚見河面人頭漂浮
「媽媽選手」田家榛第8名遭淘汰　證件妹繼續拚
宥勝老婆獨留台中照顧小孩！崩潰飆淚：為什麼又是我捨棄一切
她熟睡慘遭議員助理侵犯！　男友還躺在旁邊
為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧揭製作原料：別再咬了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帶小三打疫苗巧遇老婆和妹　3女「砸椅子混戰」癱瘓接種站15分鐘

美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

飯店抓外遇！妻崩潰目睹「只穿內褲」畫面　6親友怒扁裸體小三

生日趴玩太嗨！女鏡頭前熱舞「跌出窗外」　墜下2樓趴地不起

「疫情是假的」28歲男戴上呼吸器立刻後悔　51天病逝全家都染疫

日本開放40歲以上民眾　公費施打AZ疫苗

東奧2裁判確診　隔離3天從防疫旅館落跑　崩潰喊：讓我回去執法！

選手為奪牌苦練...血管淪「肥腫蚯蚓」爬滿小腿！辛酸血淚史曝光

為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

女神網友拒絕見面　起底真身「竟是室友」讓他傻了！結局神展開

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

網曝林昀儒月付13萬自費請教練 體育署：2年前重點培訓投入800萬

日本開放40歲以上民眾　公費施打AZ疫苗

東奧2裁判確診　隔離3天從防疫旅館落跑　崩潰喊：讓我回去執法！

選手為奪牌苦練...血管淪「肥腫蚯蚓」爬滿小腿！辛酸血淚史曝光

為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

女神網友拒絕見面　起底真身「竟是室友」讓他傻了！結局神展開

美CDC內部文件曝光　染Delta打不打疫苗「病毒擴散一樣快」

小便就被鯊魚攻擊7死！32歲男執意下水　瞬間遭鯊魚啃咬後背

美體操女王突退賽　苗族18歲少女「靠勇氣摘金」熬過骨折奪牌爆紅

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

聯電目標價「聯博砍到40元」！謝金河：若有不良企圖　投資人應遠離

阿根廷對決西班牙　41歲賈索同場41歲史科拉成奧運經典

台中清水房價太美麗　唯一1字頭首購族「買得起」

高捷沿線最貴新屋站是它　每坪33萬擊敗傳統豪宅區

末代指考「手機沒關」累計68件違規　再增1考生不舒服體溫超標

日本開放40歲以上民眾　公費施打AZ疫苗

這是台南日常！歐陽靖「島內移民」經歷4件事：不可思議…當地人超有感

「恐龍迷你水槍」讓日妞瘋狂！小小一支就能玩超嗨　拍照遮臉也太Q

扼腕！「證件妹」差1步就能爭牌　又美又強吳佳穎靠美甲紓壓

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

和人妻啪啪被詛咒！他GG縮水剩5cm

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

東京奧運「3個代表團」不能用國家名稱

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

奧運選手超愛咬金牌　原因曝光！

黑洞背後發現閃光！　新研究證實愛因斯坦相對論

日本確診破萬　醫師會：醫療崩潰

大馬元首阿布都拉　公開抨擊首相

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

更多熱門

相關新聞

南京Delta確診破180例　源頭疑俄羅斯航班

南京Delta確診破180例　源頭疑俄羅斯航班

江蘇省衛健委30日表示，從20日至今，南京市本輪疫情已報告本土確診病例184例，無症狀感染者1例。南京市疾控中心副主任丁潔指出，南京本輪疫情為同一個傳播鏈，源頭為俄羅斯CA910入境航班。

熊出沒！爽躺廢棄床度假模式全開

熊出沒！爽躺廢棄床度假模式全開

世界遺產名單+5　4項美景在歐洲

世界遺產名單+5　4項美景在歐洲

俄羅斯官媒獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

俄羅斯官媒獎牌榜秀「青天白日滿地紅」旗

網紅卸妝變大媽　驚悚片嚇壞3千萬人

網紅卸妝變大媽　驚悚片嚇壞3千萬人

關鍵字：

露營俄羅斯Yevgeny Starkov西伯利亞Yergaki Nature Park

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面