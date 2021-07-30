露營遭飢餓熊攻擊！3男目睹好友慘被啃食　赤腳狂奔7小時逃命

Tourist eaten by a bear in front of three horrified friends during a camping trip https://t.co/CGfY7WG7Vj — Daily Mail Online (@MailOnline) July 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一國家公園日前發生駭人事件，42歲男子斯塔科夫(Yevgeny Starkov)與朋友露營結束在收行李時，突然遭到一頭野熊攻擊，3名朋友驚駭目睹他被咬死啃食的殘忍畫面，3人只能赤腳狂奔下山，走了7個小時才終於找到人幫忙。

事件發生在西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克市(Krasnoyarsk)的葉爾加基國家公園(Yergaki Nature Park)。死者的42歲友人謝爾庫諾夫(Anton Shelkunov)表示，他們早上6點正準備要離開露營地時，一頭野熊突然出現在6公尺外，「我們一共有2個帳篷，我往左邊看時，目睹一頭巨大的野熊突然伸出牠的頭，口中不斷流著口水」。

謝爾庫諾夫與2名同行友人，分別是33歲的多布羅羅德尼(Yevgeny Dobrorodny)與32歲的熱姆丘戈夫(Pavel Zhemchugov)驚恐地逃離現場，然而斯塔科夫卻沒那麼幸運。謝爾庫諾夫表示，「我回頭一看，熊在後方追著我們，我們後來爬到約50公尺的地方，回頭望向帳篷區發現熊站在斯塔科夫的屍體旁，正在啃食著他」。

3人由於逃跑時太匆忙，腳上甚至來不及穿鞋，只能以赤腳方式徒步7小時才順利下山。國家公園負責人格里亞津(Igor Gryazin)後來證實消息，目前國家公園已關閉暫不開放遊客進入，由於天氣狀況十分不佳，死者的遺體仍在搜尋中。

▼露營男子在朋友面前遭野熊啃食。（圖／示意圖／達志影像）