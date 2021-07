台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩！　州長夫人：兩國人民心手相連

▲台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩。(圖/翻攝自推特/@Lincoln_Tejota)

文/中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

中華民國駐巴西代表張崇哲日前至當地中西部戈亞斯州(Goiás),與州長夫人賈欣雅(Gracinha Caiado)共同主持15萬口罩捐贈儀式。

戈亞斯副州長泰久塔(Lincoln Tejota)辦公室代表、州政府志工組織OVG等相關單位代表30餘人列席參加這項16日舉行的捐贈儀式。

O enfrentamento à pandemia do Covid-19 é uma luta mundial e a cooperação internacional é muito valiosa. Estou muito grato pela parceria entre nosso governo e Taiwan, que com certeza, vamos estreitar ainda mais. Agradeço também ao apoio do Centro de Pesquisa Internacional. pic.twitter.com/HANkiltgUK