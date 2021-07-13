醉男海邊小便「下半身遭鯊魚狠咬」 　友人心碎拖出斷手腳殘屍

▲男子被救到沙灘上時屍體殘缺不全。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西男子51歲男子桑托斯(Marcelo Rocha Santos)近來與朋友在海邊喝酒時，突然有尿意跑去水中小解，沒想到立刻遭鯊魚衝出攻擊，被人發現時一條手臂消失，腿部也被咬下一大塊，送醫時早已沒有生命跡象被宣告身亡。

這起可怕的攻擊事件10日下午2時發生在熱博阿陶市(Jaboatão dos Guararapes)的彼達迪海灘(Piedade Beach)/，目擊者戈麥斯(Edriano Gomes)表示，桑托斯下海時原本平靜的海面突然變得波濤洶湧，「我朋友當時與受害者一起在海中，他突然看到對方在水中掙扎，流了很多血」。

當時人也在水中的阿德米爾(Ademir Sebastiao da Silva)則說，他和桑德斯一同在水中小便時，海水大約浸到腰部，對方就遭到鯊魚攻擊。昏迷不醒的桑德斯，被救起時手腳已經慘遭鯊魚截肢，送醫後確認已經身亡，留下妻子與3名孩子，目前尚不清楚攻擊他的鯊魚品種，但專家認為可能是公牛鯊(Carcharhinus leucas)或鼬鯊(Galeocerdo cuvier)。